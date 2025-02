Kolekcja Sakura marki Lush zwiastuje nadchodzącą wiosnę

Kolekcja nawiązuje do tradycyjnych japońskich obchodów Hanami, czyli wiosennego święta kwitnących wiśni. To czas, kiedy Japończycy spotykają się pod drzewami wiśni, by podziwiać ich piękno.

Główne składniki kosmetyków – kwiaty wiśni oraz odświeżający zapach pomarańczy i jaśminu – tworzą harmonijną kompozycję, która pobudza zmysły i wnosi uczucie świeżości i lekkości. Zawarte w produktach oleje i ekstrakty, intensywnie nawilżają skórę, pozostawiając ją miękką, gładką i pełną blasku.

Kolekcja Sakura zaprasza do odkrywania magii kwitnącej wiśni we własnym domu, pozwalając poczuć, jak zapachy natury wypełniają przestrzeń i zwiastują wiosnę.

Sakura

Żel pod prysznic

Żel pod prysznic Sakura delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odżywioną i nawilżoną dzięki zawartej w składzie glicerynie i ekstrakcie z mimozy. Inspirowany pięknem kwitnącej wiśni, zachwyca zapachem. Świeże sycylijskie cytryny, mimoza, kwiat pomarańczy i jaśmin tworzą kompozycję, która przywołuje na myśl delikatne i miękkie kwiaty wiśni.

Hanami

Peeling do ciała

Hanami to tradycyjny japoński zwyczaj oglądania kwiatów, który zainspirował jedną z założycielek marki do stworzenia tego niezwykłego produktu. Drobinki soli morskiej i cukru delikatnie wygładzają skórę natomiast bogate masła shea i illipe mają działanie odżywiające i nawilżające. Natomiast dzięki zawartym w składzie wyciągom z kwiatów pomarańczy i jaśminu skóra będzie pachnąca.

Under The Spring Sky

Knot Wrap

Knot Wrap Under The Spring Sky to esencja wiosny, radosne, jasne kolory, latające motyle i kwitnące kwiaty. Wzór chusty zachęca, aby sprawić radość bliskiej osobie. Wystarczy zapakować ulubione, wiosenne produkty w tę kolorową chustę Knot Wrap i podarować komuś wyjątkowemu.

„Zainspirowały mnie tradycyjne japońskie tkaniny i manga Sakura Card Captor. Kwiaty wiśni, motyle i wachlarze odzwierciedlają wiosnę i radość z cieplejszej pogody”. - mówi Kenzo Hamazaki, autor tej pięknej ilustracji.

Knot Wrap to pięknie wykonana, zdobiona chusta, która zastępuje jednorazowy papier do pakowania, torbę lub może być wykorzystywana jako apaszka! Inspiracją do ich powstania jest furoshiki, starożytna japońska tradycja, wykorzystująca techniki podobne do origami.

Spring In Bloom

Prezent

Spring in Bloom, to trzy wiosenne kosmetyki inspirowane kwitnącymi kwiatami wiśni. Bestsellerowa kula do kąpieli Sakura, żel pod prysznic z limitowanej kolekcji Sakura oraz dostępne jedynie w tym prezencie pachnące mydło. Opakowanie prezentu powstało w 100% z recyklingu i nadaje się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia.

i Autor: materiały prasowe LUSH

