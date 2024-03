Kolory, haft i piękne japońskie tkaniny w kolekcji Levi’s® Made in Japan na wiosnę / lato 2024

Polki oszalały na punkcie tego lakieru do paznokci. Teraz wraca do sprzedaży

Podstawą kolekcji Levi’s® Made in Japan jest premium denim selvedge, pozyskiwany z renomowanej fabryki denimu Kaihara z Hiroshimy. Fabryka znana jest z nienagannej dbałości o szczegóły i nieustającego oddania tradycji, w tym użycia starych krosien. Ich unikalna technika farbowania pomaga uzyskać piękne odcienie indygo, które stają się jeszcze lepsze wraz z czasem i zużyciem. Marka Levi’s® współpracuje również z SAAB, firmą, która tnie, szyje i ręcznie wykańcza każdy element z kolekcji. Ci doświadczeni artyści przekształcają bawełnę w nowoczesne dzieła sztuki.

W kolekcji znajdziemy damskie spodnie „Made in Japan High Rise Boyfriend”, „Made in Japan Barrel” i „Made in Japan High Rise Slim”. Spodnie męskie obejmują dżinsy 501® Made in Japan z lat 80. XX wieku, Made in Japan 505® Regular Fit, Made in Japan 511™, Made in Japan 512™ i Made in Japan 502™. Na cieplejsze dni kolekcja oferuje spodenki 501® z lat 80., dostępne w dwóch wersjach.

W ofercie Made in Japan na wiosnę/lato 2024 poza spodniami znajdziemy również kurtki dla kobiet, takie jak Made in Japan Classic Type II, a dla mężczyzn Made in Japan Classic Type III oraz Made in Japan Utility Trucker. Kurtki Made in Japan Classic Type II dla kobiet i Made in Japan Classic Type III dla mężczyzn pojawiają się z charakterystycznym haftem w kolorze. Każdy element kolekcji zawiera naszywkę Made in Japan oraz wewnętrzną metkę zainspirowaną Hinomaru (flagą Japonii).

„Bazując na naszym japońskim denimie, kolekcja Made in Japan wiosna/lato 2024 nabiera życia dzięki kolorowym haftom i unikalnemu podejściu do szycia” – powiedział Paul O’Neill, dyrektor ds. projektowania w Levi Strauss & Co. „Oferując gamę prostych, jak i skomplikowanych wykończeń, kolekcja podkreśla japońskie rzemiosło, oferując unikalne elementy z nowoczesnym charakterem”.

