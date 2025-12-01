Kompleksowe rozwiązania pielęgnacyjne dla dzieci, już od pierwszych dni życia

Poznajcie się: oto Hattie i Dot!

Childs Farm to świat wyobraźni, a jego ogromną część stanowią postacie z farmy Childs Farm. Dowodzi nimi Dot the Bee – pszczółka, która przewodzi całej zabawie, przenosząc radość od jednej wanny do drugiej. Ale jak to w królestwie zwierząt bywa, Dot the Bee nie może działać sama. Potrzebuje swoich przyjaciół, swoich skrzydlatych (lub nieskrzydlatych!) pomocników. Samodzielne rozsiewanie zabawy to nie lada wyzwanie, więc z pomocą przychodzi jej paczka z Childs Farm – w tym nasza Hattie - króliczek, którego będziecie widzieć na opakowaniach produktów z linii z owsem.

Kiedy w domach, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, słychać Rodziców wołających „Czas na kąpiel!”, Dot wie, że jej skrzydlate rączki będą miały dużo, dużo, dużo pracy, jak to u pszczółek bywa. Przelatując nad farmą Childs Farm odpowiednio dobiera swoich małych przyjaciół. W tym czasie wszyscy w domu szykują się do kąpieli. Jak zwykle, skarpetki lądują gdzieś w chaosie, krany się odkręcają wypełniając wannę wodą… Bańki mydlane pękają: czas na kąpiel! Dot the Bee lata już dookoła, wywołując pluski i chichoty.

Dla tych o bardziej wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień, w czasie codziennych dziecięcych zabaw – nasza pracowita pszczółka wybiera do pomocy Hattie. Bo to właśnie Hattie, najlepiej pomoże wesprzeć codzienną ochronę i zbudować zbroję wokół skóry naszych dzielnych księżniczek i rycerzy… Kiedy maluchy opowiadają o swoim dniu rodzicom w czasie kąpieli, towarzyska Hattie jest razem z nimi wspominając dzień pełen przygód. A gdy kąpiel się już kończy i czas iść spać? Gdy dzieci wędrują do swoich łóżeczek, a mama i tata zasiadają do kolacji, Dot the Bee i Hattie odlatują w gwarze skrzydeł do kolejnej łazienki – ich magiczna misja w tej została zakończona. Przynajmniej na dziś.

OatDerma - Kompleksowe rozwiązania do pielęgnacji skóry dla dzieci i całej rodziny, oferujące ulgę w przypadku suchej i swędzącej skóry. Wyjątkowe formuły bez zapachów, przeznaczone do suchej i swędzącej skóry, odpowiednie również dla osób skłonnych do egzemy, są wolne od siarczanów i bezpieczne dla całej rodziny, w tym dzieci – od pierwszych dni życia.

Wzbogacone odżywczymi płatkami owsianymi, delikatnie oczyszczają i nawilżają suchą i wrażliwą skórę.

Rutyna pielęgnacji, która natychmiast łagodzi suchą i swędzącą skórę oraz pomagają wspierać naturalną barierę ochronną przy regularnym stosowaniu.