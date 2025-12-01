Kompleksowe rozwiązania pielęgnacyjne dla dzieci, już od pierwszych dni życia

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-01 14:34

OatDerma: skóra sucha i podrażniona Kompleksowe rozwiązania pielęgnacyjne dla dzieci, już od pierwszych dni życia, które przynosi ulgę w przypadku skóry suchej, swędzącej oraz skłonnej do egzemy.

Agnieszka zmieniła życie 2-letniej dziewczynki w piekło. Młoda mama za kratami. Opis cierpień dziecka poraża

i

Autor: emrahozaras/ Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Poznajcie się: oto Hattie i Dot!

Childs Farm to świat wyobraźni, a jego ogromną część stanowią postacie z farmy Childs Farm. Dowodzi  nimi Dot the Bee – pszczółka, która przewodzi całej zabawie, przenosząc radość od jednej wanny do  drugiej. Ale jak to w królestwie zwierząt bywa, Dot the Bee nie może działać sama. Potrzebuje swoich  przyjaciół, swoich skrzydlatych (lub nieskrzydlatych!) pomocników. Samodzielne rozsiewanie zabawy to  nie lada wyzwanie, więc z pomocą przychodzi jej paczka z Childs Farm – w tym nasza Hattie - króliczek, którego będziecie widzieć na opakowaniach produktów z linii z owsem.

Kiedy w domach, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, słychać Rodziców wołających „Czas na kąpiel!”, Dot wie, że jej skrzydlate rączki będą miały dużo, dużo, dużo pracy, jak to u  pszczółek bywa. Przelatując nad farmą Childs Farm odpowiednio dobiera swoich małych  przyjaciół. W tym czasie wszyscy w domu szykują się do kąpieli. Jak zwykle, skarpetki lądują  gdzieś w chaosie, krany się odkręcają wypełniając wannę wodą… Bańki mydlane pękają: czas na  kąpiel! Dot the Bee lata już dookoła, wywołując pluski i chichoty.

Dla tych o bardziej wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień, w czasie codziennych dziecięcych zabaw – nasza pracowita pszczółka wybiera do pomocy Hattie. Bo to właśnie  Hattie, najlepiej pomoże wesprzeć codzienną ochronę i zbudować zbroję wokół skóry  naszych dzielnych księżniczek i rycerzy… Kiedy maluchy opowiadają o swoim dniu  rodzicom w czasie kąpieli, towarzyska Hattie jest razem z nimi wspominając dzień pełen  przygód. A gdy kąpiel się już kończy i czas iść spać? Gdy dzieci wędrują do swoich  łóżeczek, a mama i tata zasiadają do kolacji, Dot the Bee i Hattie odlatują w gwarze  skrzydeł do kolejnej łazienki – ich magiczna misja w tej została zakończona.  Przynajmniej na dziś.

OatDerma - Kompleksowe rozwiązania do pielęgnacji skóry dla  dzieci i całej rodziny, oferujące ulgę w przypadku  suchej i swędzącej skóry. Wyjątkowe formuły bez zapachów, przeznaczone do  suchej i swędzącej skóry, odpowiednie również dla  osób skłonnych do egzemy, są wolne od siarczanów i  bezpieczne dla całej rodziny, w tym dzieci – od  pierwszych dni życia.

Wzbogacone odżywczymi płatkami owsianymi,  delikatnie oczyszczają i nawilżają suchą i wrażliwą  skórę.

Rutyna pielęgnacji, która natychmiast łagodzi  suchą i swędzącą skórę oraz pomagają wspierać  naturalną barierę ochronną przy regularnym  stosowaniu.

OatDerma

i

Autor: OatDerma/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki