Koniczna marka Kiehl’s debiutuje W perfumeriach Sephora w Polsce

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-25 10:05

Rok 2026 jest dla marki Kiehl’s czasem jubileuszowym – celebrujemy właśnie 175-lecie naszego nowojorskiego dziedzictwa, które od 1851 roku nieprzerwanie definiuje standardy skutecznej pielęgnacji skóry na całym świecie. Ta wyjątkowa rocznica zbiega się z przełomowym momentem w historii marki na polskim rynku. Od 11 maja Kiehl’s otwiera zupełnie nowy etap swojej obecności w Polsce, dołączając na stałe do oferty perfumerii Sephora. Nowojorska ekspertyza będzie od teraz dostępna dla szerokiego grona klientów zarówno na sephora.pl, jak i w 11 wybranych punktach stacjonarnych w całym kraju.

Kiehl's i Sephora

Autor: Kiehl's i Sephora/ Canva.com

 Współpraca z siecią Sephora to odpowiedź na potrzeby miłośników skutecznych i sprawdzonych formuł. Od teraz kultowe bestsellery Kiehl’s zagoszczą na stałe w następujących lokalizacjach: 

  • Warszawa: Złote Tarasy, Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Promenada, Janki 
  • Wrocław: Magnolia Park 
  • Kraków: Galeria Krakowska 
  • Poznań: Posnania 
  • Szczecin: Galeria Kaskada 
  • Lublin: Plaza 
  • Częstochowa: Galeria Jurajska 

W przestrzeniach Sephora klienci będą mieli okazję osobiście poznać, przetestować i kupić produkty, które od dekad definiują standardy nowoczesnej pielęgnacji: 

  • Ultra Facial Cream – nasz kultowy krem nawilżający, który zapewnia nawodnienie do 72 godzin i wspiera barierę skórną już po pierwszej godzinie od aplikacji. 
  • Creamy Eye Treatment with Avocado – odżywczy krem pod oczy, będący ulubieńcem klientów ze względu na intensywne nawilżenie i wygładzenie delikatnej skóry. 
  • Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate – zaawansowane serum z 12,5% witaminą C, które skutecznie rozświetla skórę i wyrównuje jej koloryt. 

Wejście do 11 strategicznych perfumerii oraz obecność online to dopiero początek naszej wspólnej drogi z Sephora. Planowana jest dalsza ekspansja, która pozwoli dotrzeć z naszymi jubileuszowymi wartościami i innowacyjnymi produktami do jeszcze szerszego grona konsumentów w Polsce. To zapowiedź dynamicznego rozwoju, który udowadnia, że mimo 175 lat doświadczenia, Kiehl’s nie przestaje zaskakiwać i wyznaczać nowych kierunków w świecie beauty. 

Kiehl's

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kiehl's
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kiehl's
