Koniczna marka Kiehl’s debiutuje W perfumeriach Sephora w Polsce

Współpraca z siecią Sephora to odpowiedź na potrzeby miłośników skutecznych i sprawdzonych formuł. Od teraz kultowe bestsellery Kiehl’s zagoszczą na stałe w następujących lokalizacjach:

Warszawa: Złote Tarasy, Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Promenada, Janki

Wrocław: Magnolia Park

Kraków: Galeria Krakowska

Poznań: Posnania

Szczecin: Galeria Kaskada

Lublin: Plaza

Częstochowa: Galeria Jurajska

W przestrzeniach Sephora klienci będą mieli okazję osobiście poznać, przetestować i kupić produkty, które od dekad definiują standardy nowoczesnej pielęgnacji:

Ultra Facial Cream – nasz kultowy krem nawilżający, który zapewnia nawodnienie do 72 godzin i wspiera barierę skórną już po pierwszej godzinie od aplikacji.

Creamy Eye Treatment with Avocado – odżywczy krem pod oczy, będący ulubieńcem klientów ze względu na intensywne nawilżenie i wygładzenie delikatnej skóry.

Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate – zaawansowane serum z 12,5% witaminą C, które skutecznie rozświetla skórę i wyrównuje jej koloryt.

Wejście do 11 strategicznych perfumerii oraz obecność online to dopiero początek naszej wspólnej drogi z Sephora. Planowana jest dalsza ekspansja, która pozwoli dotrzeć z naszymi jubileuszowymi wartościami i innowacyjnymi produktami do jeszcze szerszego grona konsumentów w Polsce. To zapowiedź dynamicznego rozwoju, który udowadnia, że mimo 175 lat doświadczenia, Kiehl’s nie przestaje zaskakiwać i wyznaczać nowych kierunków w świecie beauty.

