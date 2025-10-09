Korektor pod pczy: Twój sprzymierzeniec w makijażu

Dlaczego właśnie teraz warto zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego korektora? Zimą nasza skóra często jest bardziej sucha i wrażliwa. Dlatego warto sięgnąć po produkty o bogatszej, nawilżającej formule, które nie tylko zamaskują niedoskonałości, ale także zadbają o delikatną skórę pod oczami.

Na co zwrócić uwagę wybierając korektor na chłodniejsze miesiące?

Formuła: Szukaj korektorów o kremowej lub płynnej konsystencji. Unikaj zbyt gęstych i matowych produktów, które mogą podkreślać suche skórki i zmarszczki mimiczne. Dobrze sprawdzą się formuły zawierające składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, gliceryna czy oleje roślinne.

Krycie: Zimą często zależy nam na bardziej kompleksowym zakryciu cieni i ewentualnych zaczerwienień. Wybierz korektor o średnim lub pełnym kryciu, który skutecznie wyrówna koloryt skóry, ale jednocześnie będzie wyglądał naturalnie.

Odcień: Dobór odpowiedniego odcienia jest kluczowy. Najlepiej wybrać kolor o pół tonu jaśniejszy od Twojego naturalnego koloru skóry. Pamiętaj, aby testować korektor w naturalnym świetle – nałożenie niewielkiej ilości na skórę pod okiem pozwoli Ci ocenić, czy idealnie się wtapia i rozjaśnia okolicę oka bez efektu "maski".

Dodatkowe właściwości: Warto poszukać korektorów wzbogaconych o składniki pielęgnujące, takie jak witamina C (rozjaśniająca), witamina E (antyoksydacyjna) czy peptydy (ujędrniające). Niektóre produkty zawierają również filtry SPF, które chronią delikatną skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, nawet w pochmurne dni.

Najlepsze korektory na jesień

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Uniwersalny korektor pod oczy

Dzięki możliwości regulacji krycia od średniego do wysokiego już pojedyncza aplikacja wystarcza, aby uzyskać optymalny poziom korekcji. Jego wyjątkowo delikatna i lekka konsystencja koryguje niedoskonałości skóry, pozostając niewyczuwalnym na skórze. Rozmywa drobne linie, redukuje oznaki zmęczenia i natychmiast wyrównuje koloryt skóry, zapewniając jej świeższy, bardziej promienny wygląd. Szeroki, ścięty aplikator pozwala na punktową lub pełną aplikację preparatu na twarzy.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Armani Luminous Silk Multi-Purpose Glow Concealer

Dzięki ultradrobnej, intensywnie napigmentowanej formule korektor Luminous Silk Multi-Purpose Glow Concealer spełnia funkcje korektora, rozświetlacza i produktu wykończeniowego w jednym. Ten wielofunkcyjny produkt rozświetla cerę na wiele godzin, nadając jej naturalny, idealny wygląd i niezrównany, luksusowo jedwabisty blask Armani Glow. Perłowe mikrocząsteczki nadają cerze delikatny blask, a jednocześnie pokrywają drobne zmarszczki i nierówności dzięki efektowi soft-focus. Krycie korektora możesz indywidualnie dostosowywać bez efektu maski, od średniego do maksymalnego. Gliceryna i witamina E odżywiają wrażliwe okolice oczu, a kofeina zmniejsza opuchliznę wokół oczu i cienie pod oczami.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

YVES SAINT LAURENT All Hours Concealer - Korektor do twarzy

Korektor YSL został zainspirowany obecną modą w makijażu - zapewnia doskonałe, stopniowalne krycie, tam gdzie tego potrzebujesz oraz pozwala wymodelować twarz. Jego lekka formuła gwarantuje wysoki komfort noszenia, trwałość do 24H i dodatkowo pielęgnuje skórę. All Hours Precise Angles niweluje cienie pod oczami, wypełnia drobne zmarszczki i maskuje niedoskonałości. Dzięki zawartości mineralnych pigmentów 3D zapewnia naturalne, świetlisto-matowe wykończenie. Oprócz tego aż 85% korektora stanowi baza wzbogacona o kwas hialuronowy, ekstrakt z kawy oraz ekstrakt z płatków jaśminu. Ta pielęgnująca baza wygładza, nawilża i dba o skórę.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe YSL

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Radiant Concealer — Korektor rozświetlający

Beautiful Skin Radiant Concealer od Charlotte jest dla skóry jak modelujący gorset! Ten kremowy, dopasowujący się do skóry korektor o średnio-mocnym kryciu widocznie tuszuje niedoskonałości, rozświetla cerę i zapewnia efekt liftingu. Opracowany przez Charlotte Tilbury korektor z ułatwiającym nakładanie ściętym aplikatorem zawiera składniki pielęgnujące, które poprawiają wygląd cery z każdą aplikacją.