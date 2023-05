i Autor: Materiały prasowe Jantar

Strefa beauty

Korzystaj ze słonecznych chwil

Lato coraz bliżej… Dlatego to doskonały moment, aby zaplanować urlop, w trakcie którego będziemy mogli w pełni wypocząć i zrelaksować się. Co zrobić, aby bezpiecznie czerpać przyjemność z uroków beztroskich chwil? Bo przecież wakacyjne wojaże nie obędą się bez spędzania czasu na słońcu, które jak wiadomo - w nadmiarze może prowadzić do negatywnych skutków. Aby zapewnić sobie i bliskim skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, jak i regenerację oraz ukojenie po opalaniu, skomponuj niezbędnik podróżny razem z preparatami z serii Jantar SUN.