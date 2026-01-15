Kosmetyczka od zera – pielęgnacja według Martyny Grzenkowicz

Oczyszczanie – podstawa zdrowej skóry

Odpowiednie oczyszczanie to pierwszy i najważniejszy krok każdej pielęgnacji – pozwala skórze lepiej funkcjonować i przygotowuje ją na kolejne etapy rutyny. Pielęgnujące masełko INGLOT LAB pod wpływem ciepła dłoni zmienia się w olejek, dokładnie usuwając makijaż i zanieczyszczenia oraz pozostawiając skórę miękką i gładką. Następnie delikatna pianka Mamonde Skin Barrier Ceramide domywa skórę, wspierając jej barierę ochronną.

Nawilżenie, które robi różnicę

W kosmetyczce znalazły się także produkty nawilżające i regenerujące. Esencja Nacomi Coconut Skin Drink wzmacnia pielęgnację w okresach przesuszenia lub zwiększonego dyskomfortu skóry, a serum Nacomi Hyaluronic Hydra Key wspiera elastyczność, sprężystość i świeży wygląd cery, bez efektu obciążenia.

Składniki aktywne i codzienna ochrona

W codziennej pielęgnacji warto wprowadzać świadomie aktywne składniki. Witamina C w serum Resibo Heyday pomaga w walce z przebarwieniami i wspiera naturalny blask skóry. Uzupełnieniem, a przy tym sposobem na całoroczną ochronę, jest krem Bielenda Skin Protect SPF 50, łączący wysoką ochronę z działaniem nawilżającym i kojącym.

Regeneracja i pielęgnacja włosów

Maski w płachcie to szybki sposób na ukojenie i regenerację skóry, idealny wtedy, gdy potrzebuje ona natychmiastowego wsparcia. Martyna Grzenkowicz poleca sięgać po hydrożelowe maski o działaniu nawilżającym i regenerującym, takie jak Mediheal Hyper oraz Soqu PDRN Regenerating, które pomagają poprawić komfort skóry i przywrócić jej świeży, zdrowy wygląd.

Pielęgnacja obejmuje nie tylko twarz – warto zadbać także o włosy i skórę głowy. Prebiotyczny szampon Anwen pomaga utrzymać równowagę skóry, a odżywka Olaplex No.5 poprawia kondycję włosów, zwiększając ich miękkość i sprężystość, bez ich obciążania.

To odcinek dla wszystkich, którzy chcą uporządkować swoje kosmetyki, zacząć od solidnych podstaw i dowiedzieć się, jak skompletować kosmetyczkę w przemyślany sposób. Pełne wskazówki, kolejność kroków i triki od Martyny Grzenkowicz znajdziesz w najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe” na YouTube.