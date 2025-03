Kosmetyczne nowości na wiosnę. Viralowe kosmetyki: Które produkty podbijają internet?

Pierwsze miejsce wśród viralowych produktów zajmuje TIRTIR Mask Fit Red Cushion. Ten uroczy czerwony kosmetyk to podkład w formie gąbeczki, który wytrzyma dosłownie wszystko. Utrzymuje się aż do 72 godzin, zapewnia świetne krycie, promienny efekt i lekkość na skórze. Nie osadza się w zmarszczkach, nie rozmazuje i nie przesusza skóry. Odpowiedni dla każdego typu cery – gorąco polecamy!

Jeśli zmagasz się z nierówną teksturą skóry, matowym kolorytem lub pierwszymi znakami zmarszczek, wypróbuj The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner. Na TikToku i Instagramie praktycznie nie sposób znaleźć coś innego. Kwas glikolowy wyrównuje koloryt skóry, oczyszcza ją i wygładza teksturę. Co więcej, możesz używać tego toniku do walki z nieprzyjemnym zapachem pod pachami lub wrastającymi włoskami. Prawdziwie wszechstronny produkt!

Chcesz zredukować widoczne oznaki uszkodzeń włosów w zaledwie 4 minuty? K18 Molecular Repair Hair Mask to kosmetyk, który to obiecuje, a media społecznościowe potwierdzają. Dzięki opatentowanej technologii peptydowej wzmacnia włókna włosów na całej ich długości, przywracając im miękkość, gładkość i blask – bez obciążania. Sprawdza się niezależnie od tego, czy uszkodzenia spowodowane były rozjaśnianiem, zabiegami chemicznymi czy wysoką temperaturą.

Nie można pominąć słynnej Clinique Almost Lipstick Black Honey. Ta trwała szminka o konsystencji balsamu stała się klasykiem. Jej uniwersalny burgundowy odcień pasuje do każdego, dostosowując się do koloru ust. Teraz dostępna jest również w odcieniu różowym – Pink Honey. Czy dasz się jej uwieść?

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Naturalne kosmetyki na Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Chociaż głównym celem tego dnia jest promowanie ochrony środowiska, możemy także skorzystać z okazji, by uporządkować naszą kosmetyczkę. Czas zrobić miejsce na produkty z naturalnymi składnikami, które pod względem jakości nie ustępują tradycyjnym kosmetykom. Jak na przykład fresh Black Tea Overnight Mask, która pozwala obudzić się z jędrniejszą i młodziej wyglądającą skórą. Jej formuła zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego. Połączenie fermentowanej czarnej herbaty, liści jeżyny, pestek liczi, peptydów i kwasu hialuronowego działa podczas snu. Redukuje oznaki zmęczenia, zwiększa elastyczność skóry i wspiera jej naturalną regenerację.

Origins Plantscription Power Anti-aging Cream SPF 25 skutecznie zatrzymuje oznaki starzenia się skóry. Moc naturalnych składników przywraca młodzieńczy wygląd, wygładza teksturę skóry i redukuje drobne zmarszczki. Krem zawiera ekstrakty z afrykańskiej rośliny anogeissus, która stymuluje produkcję białek i elastyny, przywracając skórze elastyczność.

Daj odpocząć ciału i umysłowi dzięki odżywczemu balsamowi Dr. Bronner’s Lavender & Coconut. Nawilża skórę, zapewniając jej maksymalny komfort i ukojenie, a także otula delikatnym zapachem lawendy. Szukasz produktu, który ukryje niedoskonałości skóry, ale nie będzie wyglądał jak makijaż? Mádara Skinonym Semi-Matte Peptide to delikatny podkład, który dopasowuje się do tekstury skóry. Zapewnia krycie, pozostawiając jednocześnie naturalny i świeży efekt

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Perfumowe smakołyki na Wielkanoc: Zapach wiosny

Wielkanoc tuż za rogiem. Może już planujesz swój strój na te świąteczne dni z rodziną? A może dekorujesz dom? Nie zapomnij o perfumach, które dodadzą Ci pewności siebie i świeżości! Nie sposób ulec urokowi Atelier Cologne Mandarine Fauve. To unikalny zapach unisex o dzikiej naturze, skomponowany z soczystych mandarynek z Madagaskaru, zielonych nut i balsamu jodłowego. Iskrzący, świeży i pełen energii – tak jak Ty.

Zamknij oczy i wyobraź sobie rozkwitający ogród pełen róż. Właśnie tak pachnie Lancôme Idôle Power Eau de Parfum – pierwsza kwiatowo-drzewna kompozycja z linii Idôle. Aksamitne drzewo sandałowe łączy się tutaj z intensywniejszym aromatem róży. W samym sercu znajdziesz unikalną molekułę Pomarose, przypominającą słodki jabłkowy deser. Czy już masz na nią ochotę?

A może masz ochotę na odrobinę ekstrawagancji? Valentino Born in Roma Extradose Donna Eau de Parfum to mocno skoncentrowana interpretacja klasycznego Born in Roma. Pyszne nuty czarnej porzeczki, rumu i wanilii celebrują kobiecość w jej najbardziej autentycznej i intensywnej formie. Żadnych kompromisów!

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Valentino

Wiosenne trendy w makijażu: Mniej znaczy więcej

Wiosna zawsze zachęca do zmiany makijażu. To doskonały moment, by sięgnąć po lekkie podkłady, soczyste rozświetlacze i subtelne balsamy.Zacznijmy od podstaw. Collistar NUDO Second Skin Foundation SPF 15 to lekki, nawilżający podkład, który zapewnia skórze odpowiednią dawkę nawilżenia, ochronę przed promieniami słonecznymi i jednocześnie perfekcyjnie maskuje niedoskonałości. Bez efektu maski czy widocznej warstwy makijażu.

Efekt soczystych policzków gwarantuje MAC Cosmetics Cream Color Base, czyli wielozadaniowy kosmetyk w kremie. Możesz go nakładać palcami, stopniować intensywność i stosować praktycznie wszędzie – nawet jako cień do powiek czy pomadkę. Jedno muśnięcie i Twoja skóra nabierze zdrowego, naturalnego blasku.

Potrzebujesz odrobiny rozświetlenia? Urban Decay Face Bond to płynny rozświetlacz z niacynamidem, który subtelnie rozjaśnia cerę, nadając jej świetliste wykończenie. Możesz używać go jako klasyczny rozświetlacz, mieszać z podkładem lub aplikować na cień do powiek dla dodatkowego blasku.

A na usta – Yves Saint Laurent Loveshine Candy Glow. Ten barwiący balsam do ust podkreśla ich naturalne piękno delikatnym kolorem i zmysłowym połyskiem. Jednocześnie intensywnie nawilża i chroni przed wysuszeniem oraz pękaniem

i Autor: materiały prasowe Notino