Kosmetyk niezastąpiony w sezonie jesienno-zimowym. Wybierz swój krem do rąk

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe firmy Commercecon
Materiały prasowe
2026-10-27 14:29

Krem do rąk to jeden z podstawowych wyborów na jesień i zimę. Dlaczego jego obecność w codziennej rutynie pielęgnacyjnej jest tak istotna właśnie w tym okresie roku? Powodów jest kilka, a ich wspólny mianownik stanowi pogoda. Niskie temperatury odpowiadają za mniejszą produkcję sebum przez gruczoły łojowe, a to w efekcie przekłada się na ograniczenie naturalnego natłuszczania, a w konsekwencji osłabienie bariery ochronnej. Do tego dochodzi działanie zimnego wiatru i mrozu. Osłabiają one barierę hydrolipidową, co w efekcie wywołuje przesuszenie i szorstkość. Do tego dochodzą też zmiany w pomieszczeniach. Suche i ciepłe powietrze sprawia, że skóra szybciej traci wodę, co w konsekwencji jest kolejnym czynnikiem odpowiedzialnym za brak odpowiedniego nawilżenia. O kondycję dłoni można zadbać z pomocą kremu do rąk. W formułach odpowiednich na zimę warto szukać gliceryny czy masła shea, które można znaleźć w produktach Garnier i Mixa.

Jesienią twoje dłonie są suche i szorstkie? Zmieszaj te dwa kuchenne składniki i nałóż na 10 minut. Skóra na dłoniach będzie miękka i zregenerowana
Autor: magnific/ Freepik.com

Krem do rąk Garnier Hand Repair

Intensywna regeneracja jest tym, czego skóra dłoni wyjątkowo potrzebuje w okresie jesienno-zimowym. Wyborem, który sprosta jej oczekiwaniom, może być krem do rąk Garnier Hand Repair. Jego formuła dedykowana bardzo suchej skórze zawiera nie tylko glicerynę i masło shea, ale jeszcze jest wzbogacona syropem z klonu i alantoiną, co zapewnia 48 godzin* nawilżenia. Dzięki tym składnikom skóra staje się miękka, ukojona i elastyczna. Włączenie kremu do codziennej pielęgnacji to sposób, żeby skutecznie przeciwdziałać przesuszeniu i zapewnić dłoniom warstwę ochronną.

Garnier
Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krem do rąk Mixa Shea Nourish

Mixa to marka znana jako ekspert skóry wrażliwej, która skupia się nie tylko na skutecznej, ale również delikatnej pielęgnacji. To podejście jak na dłoni widać też w kremie do rąk Mixa Shea Nourish. Jego formuła jest dedykowana bardzo suchej skórze. Dba o to, żeby dłonie były miękkie nawet po umyciu. Za efekt odpowiada 23% formuła z gliceryną i masłem shea. Natychmiast łagodzi szorstkość. Intensywnie nawilża i sprawia, że dłonie nawet jesienią i zimą pozostają gładkie.

Mixa
Autor: Mixa/ Materiały prasowe

Krem do rąk Mixa Cica Repair

Regenerujący krem do rąk Mixa Cica Reapir to kosmetyk, który powstał z myślą o suchej, zniszczonej, spierzchniętej i popękanej skórze dłoni. Jego skoncentrowana i bogata 30% formuła zawiera glicerynę i pantenol. Dzięki temu duetowi skóra natychmiast staje się nawilżona, a dyskomfort zmniejszony. Do tego przyspiesza procesy regeneracyjne. Jego ochronne właściwości sprawdzają się zarówno w przypadku kontaktu z detergentami, jak i niesprzyjającymi warunki atmosferycznymi jesienią i zimą. To kosmetyk, który warto trzymać na zlewie, umywalce, a także mieć w torebce, żeby zawsze był pod ręką.

Mixa
Autor: Mixa/ Materiały prasowe
 
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