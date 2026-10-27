Kosmetyk niezastąpiony w sezonie jesienno-zimowym. Wybierz swój krem do rąk

Krem do rąk Garnier Hand Repair

Intensywna regeneracja jest tym, czego skóra dłoni wyjątkowo potrzebuje w okresie jesienno-zimowym. Wyborem, który sprosta jej oczekiwaniom, może być krem do rąk Garnier Hand Repair. Jego formuła dedykowana bardzo suchej skórze zawiera nie tylko glicerynę i masło shea, ale jeszcze jest wzbogacona syropem z klonu i alantoiną, co zapewnia 48 godzin* nawilżenia. Dzięki tym składnikom skóra staje się miękka, ukojona i elastyczna. Włączenie kremu do codziennej pielęgnacji to sposób, żeby skutecznie przeciwdziałać przesuszeniu i zapewnić dłoniom warstwę ochronną.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krem do rąk Mixa Shea Nourish

Mixa to marka znana jako ekspert skóry wrażliwej, która skupia się nie tylko na skutecznej, ale również delikatnej pielęgnacji. To podejście jak na dłoni widać też w kremie do rąk Mixa Shea Nourish. Jego formuła jest dedykowana bardzo suchej skórze. Dba o to, żeby dłonie były miękkie nawet po umyciu. Za efekt odpowiada 23% formuła z gliceryną i masłem shea. Natychmiast łagodzi szorstkość. Intensywnie nawilża i sprawia, że dłonie nawet jesienią i zimą pozostają gładkie.

Autor: Mixa/ Materiały prasowe

Krem do rąk Mixa Cica Repair

Regenerujący krem do rąk Mixa Cica Reapir to kosmetyk, który powstał z myślą o suchej, zniszczonej, spierzchniętej i popękanej skórze dłoni. Jego skoncentrowana i bogata 30% formuła zawiera glicerynę i pantenol. Dzięki temu duetowi skóra natychmiast staje się nawilżona, a dyskomfort zmniejszony. Do tego przyspiesza procesy regeneracyjne. Jego ochronne właściwości sprawdzają się zarówno w przypadku kontaktu z detergentami, jak i niesprzyjającymi warunki atmosferycznymi jesienią i zimą. To kosmetyk, który warto trzymać na zlewie, umywalce, a także mieć w torebce, żeby zawsze był pod ręką.