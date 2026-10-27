Niewidzialna baza. Rola bazowych warstw w nowoczesnym ubiorze zimowym

Warstwy noszone najbliżej ciała często pozostają niewidoczne, ale mają ogromny wpływ na codzienny komfort. Zapewniają ciepło i wygodę, pozwalając pozostałym elementom stylizacji odgrywać główną rolę. To właśnie idea stojąca za koncepcją

The Invisible Foundation – niewidzialnej podstawy nowoczesnego zimowego ubioru. HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend – wyjątkowa miękkość i ciepło Na sezon jesień–zima 2026 UNIQLO rozwija tę koncepcję za sprawą linii HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend. Kolekcja łączy funkcjonalność technologii HEATTECH z wyjątkową miękkością i przyjemnym w dotyku kaszmirem. Materiał jest około 1,5 raza cieplejszy od standardowej dzianiny HEATTECH Jersey, a jednocześnie pozostaje lekki, elastyczny i komfortowy. Dzięki temu doskonale sprawdza się jako warstwa bazowa noszona bezpośrednio przy skórze – pod koszulą, swetrem, marynarką czy odzieżą wierzchnią. Pozwala zachować smukłą sylwetkę bez konieczności zakładania wielu grubych warstw.

Linia zawiera modele damskie i męskie, zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie oraz łatwym dopasowaniu do różnych stylów i okazji.

W kolekcji damskiej znalazły się koszulki z okrągłym dekoltem, modele z dekoltem U oraz golfy. Dostępna jest również nowa odsłona legginsów HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend. Szeroka gama kolorystyczna została opracowana pod nadzorem Clare Waight Keller, dyrektorki kreatywnej UNIQLO.

Kolekcja męska obejmuje koszulki z okrągłym dekoltem i golfy, a także legginsy HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend. Rozwiązania te pozwalają budować wygodne, ciepłe stylizacje na chłodniejsze dni bez rezygnowania z lekkości i swobody ruchów.

Technologia dopracowana w każdym detalu

Połączenie kaszmiru z włóknami technicznymi wymaga precyzyjnego dobrania proporcji. Prace rozwojowe rozpoczęły się w 2021 roku i trwały około czterech lat. W tym czasie powstało ponad 200 prototypów, a testy materiału obejmowały między innymi ocenę miękkości, komfortu noszenia, trwałości i odporności na mechacenie.

W koszulkach zastosowano 9% kaszmiru, natomiast w legginsach i rajstopach 6%. Różne proporcje pozwalają dopasować właściwości materiału do funkcji poszczególnych produktów: zapewnić wyjątkową miękkość i ciepło w górnych warstwach bazowych, a jednocześnie zwiększyć trwałość i odpowiednią grubość produktów dolnej garderoby.

Technologia HEATTECH wykorzystuje właściwości włókien pochłaniających wilgoć i przekształcających ją w ciepło. Struktura materiału pomaga zatrzymywać ogrzane powietrze, zapewniając izolację termiczną bez zbędnej objętości. Dodatek elastanu zwiększa elastyczność i umożliwia swobodne dopasowanie do ciała.

Ciepło, które pozwala skupić się na tym, co ważne

HEATTECH Cashmere Blend to coś więcej niż bielizna termiczna. To funkcjonalna podstawa codziennej garderoby, która sprawdza się podczas podróży, codziennych czynności, a także jako baza do pracy. Zapewnia ciepło i komfort, pozostając niemal niewidoczna pod ubraniem wierzchnim.

UNIQLO konsekwentnie rozwija filozofię LifeWear, tworząc odzież, która odpowiada na codzienne potrzeby i pozwala czuć się swobodnie niezależnie od pory roku.

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe