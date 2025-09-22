Kosmiczna współpraca: Maybelline New York i Local Heroes łączą siły

Local Heroes od lat inspirują młodych ludzi swoją autentycznością i podejściem do mody. Teraz razem z marką Maybelline NY proponują „cosmic look” – makijaż oczu, który wyróżnia się na tle codzienności, a jednocześnie idealnie komponuje się z modowym twistem. W ramach współpracy powstała limitowana linia t-shirtów, która idealnie uzupełnia makijaż odważnym, streetwearowym akcentem. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby nawiązywać do charakteru wybranego koloru maskary Sky High, pozwalając stworzyć kompletny look – od makijażu po modowy akcent. Efekt? Całość łączy makijaż i modę w spójną całość, inspirując do tworzenia kompletnych stylizacji. Trzy wzory T-shirtów pokazują różne oblicza stylu: od futurystycznego Y2K, przez dziewczęcy róż, aż po codzienny minimalizm.

