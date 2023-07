Krem ochronny dla wymagających

Nic tak nie niszczy skóry jak promieniowanie UV. Postarza ją i powoduje tworzenie się zmian pigmentacyjnych. One nie tylko sprawiają, że wyglądamy na osoby starsze, ale – jak mówią psychologowie – także na mniej zdrowe, a nawet… gorzej sytuowane. Nowość NIVEA to produkt, który nie tylko w pełni i bezpiecznie chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, ale również ją pielęgnuje. A przede wszystkim zabezpiecza przed tworzeniem się na niej ciemnych plam posłonecznych oraz redukuje istniejące. Efekty widać bardzo szybko – już po 4 tygodniach systematycznego stosowania.

Zobacz także: 5 niesamowitych zalet palenia liści laurowych. Popularna przyprawa ma zastosowanie nie tylko w kuchni. Rozjaśnia umysł i przynosi ulgę skołatanym nerwom

Hit ochronnej pielęgnacji

Siłą NIVEA Sun Spot Control Luminous630 jest to, że zawiera formułę zapewniającą natychmiastową i maksymalną (SPF 50+) ochronę przed krótko i długoterminowymi uszkodzeniami skóry, jakie powodowane są przez promieniowanie UVA i UVB. Dodatkową wartością preparatu jest Luminous630®– opatentowany składnik, który kontroluje powstawanie plam posłonecznych i znacznie zmniejsza ich widoczność. Sprawia, że cera staje się bardziej jednolita i świetlista. Obecność kwasu hialuronowego, ekstraktu z lukrecji i witaminy E, zapewnia pielęgnację, a także efekt odświeżenia i uczucie przyjemnie wygładzonego naskórka.

Pełne bezpieczeństwo

NIVEA Sun Spot Control jest idealny do ochrony twarzy, szyi i dekoltu, ale dobrym pomysłem będzie nakładanie go również na dłonie. Jest przeznaczony dla wszystkich typów skóry, także wrażliwej, co zostało przetestowane dermatologicznie. Jako że NIVEA SUN dąży do zminimalizowania wpływu także na środowisko naturalne, to formuła kremu jest w 65% biodegradowalna. W ramach projektu Ocean Respect w jego składzie nie ma takich filtrów UV jak Octixonate, Oxybenzone czy Octocrylene.

Krem jest wolny od mikroplastiku, a jego tubka i zakrętka wykonane są w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Także tektura pudełka składanego jest staranniedobrana i zatwierdzona przez FSC.

i Autor: Materiały prasowe Nivea

i Autor: Materiały prasowe Nivea