Kremowe róże do policzków: Sekret naturalnego i promiennego wyglądu

Dlaczego warto wybrać kremowy róż?

Kremowe róże oferują szereg zalet, które wyróżniają je na tle ich pudrowych odpowiedników:

Naturalny efekt: Dzięki swojej kremowej konsystencji idealnie wtapiają się w skórę, tworząc subtelny i naturalnie wyglądający rumieniec. Nie ma mowy o ostrych liniach czy pudrowym wykończeniu.

Łatwość aplikacji: Kremowe róże są niezwykle proste w użyciu. Można je aplikować palcami, gąbeczką do makijażu lub specjalnym pędzlem. Rozcieranie produktu jest intuicyjne i szybkie, co czyni je idealnym wyborem nawet dla początkujących w makijażu.

Wielofunkcyjność: Wiele kremowych róży można stosować nie tylko na policzki, ale także na usta i powieki, tworząc spójny i harmonijny makijaż jednym produktem. To oszczędność czasu i miejsca w kosmetyczce!

Nawilżenie: Często formuły kremowych róży zawierają składniki nawilżające, takie jak olejki czy masła roślinne, które dodatkowo pielęgnują skórę i zapobiegają jej wysuszeniu. Jest to szczególnie ważne dla osób z cerą suchą lub dojrzałą.

Trwałość: Choć mogłoby się wydawać inaczej, wiele kremowych róży charakteryzuje się dobrą trwałością. Po nałożeniu "wtapiają się" w skórę, dzięki czemu utrzymują się przez wiele godzin bez blaknięcia. Można je również utrwalić odrobiną transparentnego pudru dla jeszcze lepszego efektu.

Nowe kremowe róże od NARS

Szczyt stylu lat 90. w Nowym Jorku – czas zabawy, ekspresji i braku zasad. Makijażyści, projektanci, fotografowie i supermodelki przenoszą niepowstrzymaną energię zza kulis na pierwsze strony modowych magazynów. François Nars na nowo definiuje standardy piękna – okładka po okładce.

Dziś kultowy The Multiple autorstwa François Narsa powraca w nowej, udoskonalonej formule. Odkryj intensywne, wszechstronne odcienie, stworzone do aplikacji na policzki, usta i powieki. Krycie produktu można stopniować i dostosowywać. Już jedno pociągnięcie zapewnia wyrazisty, a zarazem lekki i trwały kolor. Innowacyjna, kremowo-pudrowa konsystencja nadaje makijażowi miękkiego, rozświetlonego wykończenia, które wizualnie wygładza cerę. Podkreśl, zaakcentuj, dodaj twarzy wymiaru. Jeśli możesz mieć w kosmetyczce tylko jeden produkt – niech będzie to The Multiple.

„The Multiple jest równie prosty w użyciu, co wszechstronny. Uwielbiam wykorzystywać go dla nowoczesnego, monochromatycznego looku.” – François Nars, Założyciel i Dyrektor Kreatywny marki NARS.

i Autor: NARS/ Materiały prasowe