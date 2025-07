Kultowa marka biżuteryjna otwiera swój pierwszy flagkowy butik w Polsce

Najnowszy salon jest największym jak dotąd butikiem marki w Polsce. Poza dobrze znanymi kolekcjami TOUS i bestsellerami takimi jak seria torebek AUDREE i biżuteria BOLD BEAR, dostępna jest tu również ekskluzywna linia TOUS Atelier.

TOUS Atelier to luksusowa linia produktów stworzona w 2014 roku z inicjatywy założycielki marki, Rosy Oriol. Ręcznie wykonywana z najwyższej jakości materiałów — takich jak 18-karatowe złoto i naturalne diamenty — kolekcja powstała z inspiracji klientkami, które łączyły szlachetne kruszce z perłami, diamentami i ulubionymi kolorowymi kamieniami Rosy. Seria Atelier wyróżnia się najwyższą jakością i unikalnym wzornictwem, odzwierciedlając wartości i dziedzictwo marki.

Nowością w polskich salonach TOUS będzie usługa bransoletek permanentnych. Klienci mogą wybierać spośród pięciu wzorów wykonanych z 14-karatowego złota lub srebra. Dodatkowo możliwe jest wzbogacenie bransoletki o charmsy w różnych wariantach - na przykład z kamieniami laboratoryjnymi lub w kształcie misia. Opcja ta dostępna będzie na stałe.

Jednym z zarządzających salonem jest oficjalny stylista marki, Paweł Kiszczak. To właśnie pod jego czujnym okiem klienci mogą dobrać idealną biżuteryjną stylizację.

Chcemy, żeby każda osoba, która odwiedzi nasz butik, poczuła się wyjątkowo. Biżuteria TOUS to coś więcej niż ozdoba – to sposób na pokazanie swojej osobowości.

Ponad 100 m² przestrzeni zaprojektowano zgodnie z koncepcją EVOLUTION, opartą na minimalistycznej palecie bieli i szarości, wzbogaconej charakterystycznymi hiszpańskimi akcentami, takimi jak gres i ceramiczne kafelki. To połączenie tradycji z nowoczesnością doskonale odzwierciedla filozofię marki.

Polska jest jednym z najważniejszych rynków sprzedażowych TOUS na świecie, dlatego otwarcie sklepu flagowego to także istotne wydarzenie z biznesowego punktu widzenia.

Otwarcie flagowego butiku w Warszawie to dla nas nie tylko kolejny krok rozwoju, ale również wyraz uznania dla lojalnych klientów w Polsce. Chcemy, żeby nasi klienci mieli dostęp do całego świata TOUS – teraz w najlepszym możliwym wydaniu - potwierdziła Magdalena Siegal, TOUS Marketing and Communication Manager.

