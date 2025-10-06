Kultowa marka kosmetyczna kończy rok!

KLOO obchodzi pierwszy rok obecności na rynku i równocześnie wystartowało ze sprzedażą produktów w 2000 drogerii Rossmann w całej Polsce! Ostatnie 12 miesięcy to czas dynamicznego rozwoju, budowania społeczności i rosnącej popularności. Goście zostali zaproszeni do udziału w urodzinach KLOO, utrzymanych w klimacie GLAZE.

Event urodzinowy Glow & Grow odbył się w industrialnej przestrzeni Bohema 2.8 na warszawskiej Pradze. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 gości ze świata mody, beauty i mediów: m.in. Lara Gessler, Joanna Przetakiewicz, Maffashion, Vague Vegan, Damian Michałowski, Mateusz Gessler czy Maja Sablewska.

Urodzinowy dress code GLAZE pobudził kreatywność zaproszonych, a fiolet – silnie kojarzony z brandingiem KLOO – dopełnił całość.

Wytrawne torty autorstwa Lary Gessler oraz koncert Marceliny z udziałem Igora Herbuta i Kuby Skorupy podkręciły vibe eventu.

KLOO od początku istnienia pozostaje wierne filozofii minimum kroków, maksimum efektów. Starannie opracowane formuły produktów stały się nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji tysięcy osób w całej Polsce, które tak jak KLOO wyznają filozofię “less is more”.

Pierwsze urodziny brandu to nie tylko podsumowanie dotychczasowych działań, lecz także symboliczny początek nowego etapu – produkty KLOO właśnie debiutują w 2000 drogerii Rossmann w całej Polsce, trafiając na upragnione półki i poszerzając znacznie swoją ekspansję.

To także moment, gdy marka wprowadziła kolejne dwa nowe produkty będące uzupełnieniem dotychczasowego portfolio marki, a w planach ma już kolejne.

Produkty marki można znaleźć na www.kloo.pl oraz w drogeriach Rossmann.

