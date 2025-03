Kultowa marka kosmetyczna otwiera kolejny sklep w Polsce. Pierwszy sklep marki w Olsztynie już 5 marca

Nowy sklep Rituals to przestrzeń, która stawia na relaks, spokój i luksusową pielęgnację. To idealne miejsce, gdzie na własnej skórze będzie można przekonać się, jak wyjątkowe produkty marki zamieniają codzienne rytuały w chwile pełne harmonii. Z okazji otwarcia, na pierwszych 50 odwiedzających czekają specjalne torby z upominkami.

Na klientów czeka również szereg specjalnych promocji. Kultowa pianka pod prysznic w żelu z Classic Collection w cenie 35 zł zamiast 45 zł, mini patyczki zapachowe z tej samej kolekcji za 59 zł zamiast 79 zł, a dla członków programu lojalnościowego My Rituals, którzy dokonają zakupów za minimum 190 zł, mini patyczki zapachowe w prezencie. To doskonała okazja, by uzupełnić swoje rytuały o wyjątkowe zapachy, które wprowadzą harmonię i spokój do każdego wnętrza.

Otwarcie sklepu w Olsztynie to kontynuacja dynamicznego rozwoju marki w Polsce. W lutym Rituals Cosmetics powitało swoich klientów w trzech nowych lokalizacjach – 5 lutego w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, 12 lutego w Port Łódź, oraz 26 lutego w Galerii Olimpia w Bełchatowie. Każdy nowy sklep to nie tylko przestrzeń zakupowa, ale i miejsce, gdzie można odnaleźć chwilę wytchnienia i radości w swojej codziennej pielęgnacji.

Zapraszamy do nowego sklepu Rituals w Olsztynie już 5 marca od godziny 10:00! To doskonała okazja, aby wprowadzić do swojej codzienności wyjątkowe rytuały, które pozwolą poczuć harmonię i relaks na każdym kroku.

