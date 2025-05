Kultowa marka pielęgnacyjna świętuje 30 lat! Dla nich każda pielęgnacja to świadoma pielęgnacja

Wiosenno-letni reset w kosmetyczce –Urodomaniaczki by hebe zdradzają, co zmienić w pielęgnacji skóry, gdy robi się ciepło

Kiedy Paula Begoun w 1995 roku zakładała markę Paula’s Choice, rynek kosmetyczny był pełen obietnic bez pokrycia, pustych sloganów i produktów, które częściej szkodziły niż pomagały. Zainspirowana własną walką z trądzikiem i egzemą, postanowiła stworzyć coś, co nie istniało: pielęgnację, która naprawdę działa — i to nie dzięki marketingowi, ale dzięki nauce. Dziś, 30 lat później, Paula’s Choice to globalna ikona skuteczności, a jej formuły są punktem odniesienia dla nowoczesnej pielęgnacji.

ZMIENIAJĄC GRĘ: SKINCARE, KTÓRYM MOŻNA ZAUFAĆ

Paula’s Choice to marka, która na długo przed trendami mówiła o transparentności składów, badaniach naukowych i sile składników aktywnych. Bez zbędnych zapachów, bez alkoholu, bez testów na zwierzętach – po prostu skuteczna pielęgnacja, która szanuje skórę i jej potrzeby. W świecie, w którym „clean beauty” często oznacza marketingowy chaos, Paula’s Choice zachowała kurs: wiedza, badania i efekty.

Nie bez powodu produkty marki zdobyły status kultowych. Najlepszym tego przykładem jest 2% BHA Liquid Exfoliant, który od lat jest niekwestionowanym liderem wśród eksfoliatorów na bazie kwasu salicylowego. Co 6 sekund sprzedaje się jedna butelka tego „czarnego eliksiru” — produkt ten ma na koncie ponad 30 międzynarodowych nagród, dziesiątki tysięcy recenzji i rzeszę oddanych fanów.

To więcej niż kosmetyk — to pielęgnacyjna rewolucja w butelce, która:

dogłębnie oczyszcza pory i redukuje zaskórniki,

widocznie wygładza teksturę skóry i zmniejsza drobne linie,

wzmacnia barierę hydrolipidową i działa łagodząco.

BESTSELLEROWY DREAM TEAM

Choć 2% BHA to absolutna legenda, w portfolio Paula’s Choice znajdziemy więcej produktów, które regularnie wracają na listy bestsellerów:

Niacinamide 10% Booster – skoncentrowane serum z niacynamidem, które rozświetla skórę, zmniejsza widoczność porów i wyrównuje koloryt.

Clinical 1% Retinol Treatment – intensywna kuracja przeciwstarzeniowa, która działa bez kompromisów i bez podrażnień.

RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 – ultralekki krem z filtrem, który nie tylko chroni, ale też pielęgnuje dzięki zawartości antyoksydantów.

To formuły, które z powodzeniem łączą skuteczność dermatologiczną z codziennym komfortem stosowania.

ŚWIĘTUJEMY 30 LAT ZESTAWEM, KTÓRY MÓWI WSZYSTKO

Z okazji jubileuszu Paula’s Choice wprowadza limitowany 30th Anniversary Iconic Trio Kit – zestaw, który łączy trzy produkty symbolizujące DNA marki: naukę, skuteczność i zmysłowy komfort.

W skład zestawu wchodzą:

2% BHA Liquid Exfoliant (travel-size) – oczyszcza, wygładza i rozświetla skórę już od pierwszego użycia

Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 (travel-size) – niewyczuwalna ochrona UV bez białych śladów

Pro-Collagen Peptide Gloss Balm (full-size) – nowość, która nawilża, wygładza i widocznie wypełnia usta bez efektu mrowienia

To idealny wstęp do filozofii Paula’s Choice – lub stylowy hołd dla tych, którzy znają markę od lat. Dla skóry, która wygląda zdrowo, promiennie i po prostu dobrze – niezależnie od wieku, płci czy typu cery.

i Autor: materiały prasowe Paula’s Choice