Kultowa marka wellness beauty otwiera nowe sklepy w Polsce

Sierpień to intensywny miesiąc dla marki Rituals Cosmetics. W tym czasie marka otwiera aż dwa nowe sklepy: w Lublinie oraz Lubinie. Na odwiedzających obie lokalizacje czekać będą upominki oraz atrakcyjne zniżki. Pierwszych 50. klientów otrzyma wyjątkowe torby z niespodziankami oraz próbkami. Pozostali goście będą mogli liczyć na mini patyczki zapachowe oraz bestsellerowe pianki do mycia ciała w promocyjnych cenach. W dniu otwarcia kultowe panki pod prysznic w żelu będą w cenie 35 zł, natomiast do każdego zakupu od 190 zł uczestnicy My Rituals otrzymają patyczki zapachowe mini w prezencie.

2 sierpnia marka otworzyła pierwszy sklep w Lublinie, w galerii handlowej VIVO! a już 9.08 mieszkańcy Lubina będą mieli okazję cieszyć się sklepem w Cuprum Arena (ul. Gen. W. Sikorskiego 20). Marka Rituals Cosmetics, nieustannie poszerza swoją obecność w Polsce, otwierając kolejny sklep! Choć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży w kraju pojawiły się ponad rok temu, firma stale rozwija swoją sieć, mając ambitny cel osiągnięcia aż 40 lokalizacji do końca 2023 roku! Rituals dociera do coraz szerszego grona klientów w Polsce, umożliwiając im dostęp do wyjątkowych produktów kosmetycznych i unikalnych doświadczeń związanych z rytuałami pielęgnacyjnymi.

i Autor: Materiały prasowe Rituals