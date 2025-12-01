Kultowa, polska marka beauty stawia na słowiańskie usta i rumiane policzki

Dotychczasowe produkty z tej serii pokochano za naturalne, dopracowane odcienie, formuły wzbogacone o witaminy E i C, naturalne oleje oraz masła, a także za łatwą aplikację bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów. Teraz dołączają do nich: cztery odcienie automatycznych konturówek do ust, róż w sticku Ruby Fig oraz rozświetlacz w sticku Rosy Glow – wszystkie w duchu „ready in one swipe”, czyli piękna dostępnego w jednym pociągnięciu.

Nowe konturówki powstały, by definiować i modelować usta z pełną precyzją. Kremowa, satynowo-matowa formuła bogata w witaminę E pozostaje na ustach nawet do ośmiu godzin, nie rozmazuje się i nie blednie, zapewniając komfort noszenia oraz subtelny efekt wygładzenia. Kosmetyki są jednocześnie multifunkcyjne – mogą być stosowane jak pomadka, baza pod inne produkty do ust, a także jako element makijażu oka, od kredki po kremowy cień.

Róż i rozświetlacz w sticku rozszerzają ideę pielęgnującego makijażu, który łączy świeżość, trwałość i podkreślenie naturalnej urody. Ich kremowe formuły z witaminami E i C oraz roślinnymi olejami i masłami blendują się wyjątkowo łatwo, nie tworząc plam i zachowując nieskazitelny wygląd przez cały dzień. Można stosować je zarówno na podkład, jak i bezpośrednio na skórę – w każdym przypadku dają efekt naturalnego rozświetlenia i zdrowego koloru. Dzięki swojej wielozadaniowości sprawdzą się także jako kremowe cienie do powiek, a rozświetlacz dodatkowo uwydatni łuk kupidyna czy czubek nosa.

Odcienie konturówek – Midnight Cherry, Cocoa Nude i Smoky Rose – idealnie współgrają z odpowiadającymi im kolorami Wygładzających balsamów do ust z peptydami, tworząc harmonijne i niezwykle proste w wykonaniu lip combo. Konturówka podkreśla naturalny kształt ust i otula je intensywnym kolorem, podczas gdy balsam dodaje miękkości, zdrowego blasku i lekkiego efektu „plumpingu” dzięki peptydom. Razem tworzą duet, który daje efekt pełniejszych, gładkich i zmysłowo podkreślonych ust w zaledwie kilka sekund.

i Autor: Your KAYA / Materiały prasowe

