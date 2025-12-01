Kultowa, polska marka beauty stawia na słowiańskie usta i rumiane policzki

Your KAYA otwiera kolejny rozdział w historii swojej bestsellerowej linii BLENDED. Tym razem marka stawia na maksymalną wygodę „w jednym pociągnięciu” – premierowy róż i rozświetlacz w sticku błyskawicznie dodają skórze świeżości i blasku, a konturówki w odcieniach bestsellerowych balsamów peptydowych idealnie dopełniają makijaż ust, podkreślając ich kształt i nadając im naturalnie pełniejszy, zdrowy wygląd.  

Your KAYA

Dotychczasowe produkty z tej serii pokochano za naturalne,  dopracowane odcienie, formuły wzbogacone o witaminy E   i C, naturalne oleje oraz masła, a także za łatwą aplikację bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów. Teraz dołączają  do nich: cztery odcienie automatycznych konturówek do  ust, róż w sticku Ruby Fig oraz rozświetlacz w sticku Rosy Glow – wszystkie w duchu „ready in one swipe”, czyli piękna  dostępnego w jednym pociągnięciu.

Nowe konturówki powstały, by definiować i modelować usta  z pełną precyzją. Kremowa, satynowo-matowa formuła  bogata w witaminę E pozostaje na ustach nawet do ośmiu godzin, nie rozmazuje się i nie blednie, zapewniając komfort  noszenia oraz subtelny efekt wygładzenia. Kosmetyki są  jednocześnie multifunkcyjne – mogą być stosowane jak pomadka, baza pod inne produkty do ust, a także jako  element makijażu oka, od kredki po kremowy cień.

Róż i rozświetlacz w sticku rozszerzają ideę  pielęgnującego makijażu, który łączy świeżość,  trwałość i podkreślenie naturalnej urody. Ich  kremowe formuły z witaminami E i C oraz roślinnymi olejami i masłami blendują się wyjątkowo  łatwo, nie tworząc plam i zachowując nieskazitelny  wygląd przez cały dzień. Można stosować je  zarówno na podkład, jak i bezpośrednio na skórę –  w każdym przypadku dają efekt naturalnego  rozświetlenia i zdrowego koloru. Dzięki swojej  wielozadaniowości sprawdzą się także jako  kremowe cienie do powiek, a rozświetlacz  dodatkowo uwydatni łuk kupidyna czy czubek nosa.

Odcienie konturówek – Midnight Cherry, Cocoa Nude i Smoky Rose – idealnie  współgrają z odpowiadającymi im kolorami Wygładzających balsamów do ust  z peptydami, tworząc harmonijne i niezwykle proste w wykonaniu lip combo.  Konturówka podkreśla naturalny kształt ust i otula je intensywnym kolorem,  podczas gdy balsam dodaje miękkości, zdrowego blasku i lekkiego efektu  „plumpingu” dzięki peptydom. Razem tworzą duet, który daje efekt  pełniejszych, gładkich i zmysłowo podkreślonych ust w zaledwie kilka sekund. 

Your KAYA

Your KAYA

Your KAYA

