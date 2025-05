Kultowe kosmetyki dostepne w warszawskiej galerii. To pierwszy projekt tego typu

Moda na wiosnę i lato 2025. To będzie czas słońca, przewienych tkanin oraz kontrastów

Avon, po wejściu do drogerii Rossmann, ogłosił atrakcyjną możliwość dla Konsultantek i wszystkich marzących o własnym biznesie beauty – otwarcie własnych punktów na zasadach franczyzy. Teraz w Wola Parku pojawiła się pierwsza wyspa, otwierając nowy rozdział działalności marki w Polsce. Firma planuje dalszą ekspansję modelu franczyzowego w innych lokalizacjach w kraju, oferując przedsiębiorczym partnerom wyjątkową okazję do współpracy z silną i rozpoznawalną marką kosmetyczną.

Otwarcie pierwszej franczyzy w Polsce to dla nas ogromna radość i sukces. W Avon od zawsze wspieramy rozwój przedsiębiorczości, dlatego jesteśmy podekscytowani, że możemy być partnerem dla naszych Konsultantek i innych przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o własnym biznesie beauty, a jednocześnie przybliżać nasze kosmetyki klientom w całym kraju. Warszawa to nasz pierwszy krok w rozwoju modelu franczyzowego – w planach mamy kolejne otwarcia, aby nasze produkty były dostępne i dawały kobietom siłę – mówi Adrian Adamczyk, Head of Omnichannel Avon Polska.

Z przyjemnością witamy Avon w gronie najemców Wola Parku. Jest to marka doskonale znana naszym klientom, więc cieszymy się, że wraz z nowym otwarciem zyskają oni jeszcze łatwiejszy dostęp do swoich ulubionych kosmetyków. Stale rozwijamy naszą ofertę zakupową o nowe sklepy i zróżnicowane koncepty, aby dostarczyć klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Tym bardziej cieszy nas, że możemy przyczynić się do rozwoju konceptu franczyzowego Avon i ugościć w Wola Parku pierwszy tego rodzaju punkt. – mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektorka centrum handlowego Wola Park.

Od Konsultantki do właścicielki

Właścicielką pierwszego punktu franczyzowego została wieloletnia Konsultantka Avon, która zdecydowała się na rozwój w nowej roli.

Avon towarzyszy mi już od wielu lat, zaczynałam jako Konsultantka, następnie zostałam Liderem Sprzedaży, a obecnie pełnię rolę Okręgowego Menadżera Sprzedaży. Możliwość otwarcia oficjalnego stoiska Avon w wiodącym centrum handlowym w Warszawie to dla mnie wyróżnienie i spełnienie biznesowych marzeń. Wierzę w tę markę, jej wartości i jakość produktów. Zależy mi, by wyspa Avon była nie tylko punktem sprzedaży, ale przestrzenią spotkań, inspiracji i piękna – mówi Aneta Kopciewicz, franczyzobiorczyni Avon w Wola Parku. Chcę, aby każda osoba odwiedzająca nasze stoisko czuła się wyjątkowo i mogła odkrywać nowe produkty, które podkreślą jej naturalne piękno. To dla mnie ogromna radość móc wspierać innych w ich codziennych wyborach kosmetycznych i pomagać im czuć się pewniej – dodaje.

Oferta szyta na miarę

Odwiedzający stoisko w warszawskim centrum handlowym mogą wybierać z kolekcji 450 produktów z kluczowych kategorii: zapachy, makijaż, pielęgnacja twarzy oraz higiena. W ofercie wyspy znajdują się zarówno bestsellery marki jak i nowości. Portfolio zostało zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby różnych grup klientów. Dodatkowo, na miejscu czekają na nich specjalnie przygotowane promocje i niespodzianki, które sprawią, że zakupy staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Pełne portfolio produktów Avon nadal będzie dostępne u Konsultantek oraz na stronie avon.pl, zapewniając szeroki wybór dla wszystkich miłośników marki.

i Autor: materiały prasowe Avon