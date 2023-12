Kup misia w Douglasie i pomóż potrzebującym dzieciom

Pielęgnacja włosów skrojona dla blondynek. Koniec z żółtymi refleksami. Wygładzająca maska do blond włosów za 23 zł

NIE CZEKAJ I POZNAJ MOC DROBNYCH GESTÓW.

KUP MISIA I ODKRYJ PIĘKNO POMAGANIA!

O FUNDACJI:

Głównym celem Fundacji Cancer Fighters jest motywowanie dzieci do walki z chorobą i pokazanie im, że diagnoza to nie wyrok, tylko impuls do pokazania swojej wewnętrznej siły! Zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki – od finansowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, refundowania kosztów leczenia dla podopiecznych po finansowanie sprzętu medycznego w placówkach działań Fundacji.

Ponadto organizowane są liczne akcje wspierające, np. profesjonalne sesje zdjęciowe dla pacjentów oddziałów onkologicznych, które pokazują ich siłę w walce z chorobą.

i Autor: Materiały prasowe Douglas