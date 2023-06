Kwas laktobionowy, pantenol i alantoina. Łagodzące trio do kąpieli malucha

To najbardziej skuteczny kosmetyk na zmarszczki. Potrafi wygładzić istniejące już bruzdy. Musisz go przetestować

Ciepło, dotyk, ciche odgłosy, uśmiechy i wiele czułości. Kąpiel niemowlęcia buduje więź, poczucie bezpieczeństwa i wprowadza tak bardzo potrzebną dziecku powtarzalność. To unikalny czas, który rodzice oraz opiekunowie cenią sobie najbardziej. I słusznie, ponieważ kąpiel nie tylko stanowi szczególny moment jaki spędzamy z maluchem. To także skuteczny sposób na zapewnienie skórze dziecka optymalnej pielęgnacji. Hasła, na które stawiają eksperci, to perfekcyjne ukojenie i nawilżenie podczas kąpieli.

Kojąca kąpiel

Podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed opiekunami noworodka, jest baczna obserwacja stanu jego skóry i reakcja na najmniejsze nawet objawy podrażnienia. Specjaliści wskazują, że z uwagi na reaktywność skóry małego dziecka, najskuteczniejszym podejściem jest po prostu profilaktyczne zapobieganie jej podrażnieniom. Jak to zrobić? Oczywiście, stosując kremy i balsamy emolientowe, ale także właśnie podczas dobór właściwych produktów do kąpieli.

– Wybór odpowiednich komponentów, jakie znajdują się w emulsji do kąpieli dla malucha, to sprawa kluczowa. Dowiedziono, że skóra niemowlaka bardzo dobrze reaguje w tym zakresie na połączenie alantoiny, pantenolu i kwasu laktobionowego – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Alantoina działa kojąco, przeciwzapalnie i ściągająco. Kwas laktobionowy z kolei idealnie łagodzi podrażnienia i regeneruje. Pantenol – także wspomaga proces regeneracji naskórka, co w przypadku maluchów jest szczególnie istotne, zważywszy na fakt, że zaczynamy przygodę z pieluszkowaniem, a system odpornościowy dopiero „uczy się” właściwego działania – dodaje.

Nawilżenie nie tylko balsamem

Gdy myślimy „nawilżenie”, natychmiast przychodzi nam na myśl hasło „balsam” lub „krem”. I słusznie, ponieważ ich stosowanie to filary odpowiedniego rytuału pielęgnacyjnego. Nie każdy rodzic pamięta jednak, że pierwszym krokiem do utrzymania prawidłowego poziomu nawilżenia skóry jest odpowiedni dobór składników myjących. – Skóra dziecka kocha to, co naturalne i łagodne. Warto sięgać po oleje naturalne zawarte w preparatach do kąpieli niemowląt – np. olej lniany lub olej jojoba. Znajdziemy je w Emulsji BABY SKIN SOLVERX® – mówi Agnieszka Kowalska. – Oba składniki wykazują działanie bardzo skutecznie nawilżające, wygładzające i zmiękczające. Naturalnie chronią także przed przeznaskórkową utratą wody, co jest niezwykle cenne w przypadku ochrony najdelikatniejszej skóry – dodaje.

Kąpiel to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych rytuałów w pierwszych dniach życia dziecka. Buduje więź, zaufanie i… jest przyjemnością sama w sobie! Jak wskazują eksperci, stanowi także element codziennego rytuału pielęgnacyjnego, który koi i buduje odpowiednią kondycję najmłodszej skóry.

Emulsja do kąpieli BABY SKIN SOLVERX®

Dla dzieci od pierwszego dnia życia

99% składników pochodzenia naturalnego

Formuły zawierają kompleks przeciwzapalny: kwas laktobionowy + pantenol + alantoina, który dodatkowo łagodzi podrażnienia i łagodzi uczucie swędzenia.

Składniki nawilżające i pielęgnujące skórę maluszka – olej lniany, olej jojoba.

i Autor: Materiały prasowe SOLVERX