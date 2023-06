Laboratorium L'Oréal Paris w centrum Warszawy. Event “To nie magia. To nauka”

Dziennikarki i influencerki zaproszone na wydarzenie, zostały powitane przez Anę McMahon, General Manager CPD L'Oréal Polska oraz Grażynę Torbicką, ambasadorkę marki L'Oréal Paris. Uczestniczki miały do dyspozycji spektakularną przestrzeń Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, która została podzielona na 5 stref: przestrzeń główną L'Oréal Paris z panelami dyskusyjnymi, strefę Revitalift Clinical poświęconą skórze, Bond Repair, która skupiała się na temacie włosów, strefę dotyczącą kwasu hialuronowego oraz True Match - makijażu.

Na strefie megabrandowej przez odbywały się ciekawe panele dyskusyjne i wykłady. Część merytoryczną otworzyła Elizabeth Bouhadana (na zdjęciu), globalna dyrektor naukowa marki, opowiadając o tym, jak L' Oréal Paris dzięki badaniom naukowym od ponad 110 lat wprowadza innowacyjne produkty wyprzedzając swoje czasy. Grupa L'Oréal nie testuje żadnych ze swoich składników ani produktów na zwierzętach i od ponad 30 lat jest liderem stosowania alternatywnych metod oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Od 1979 r. L'Oréal rekonstruujepionierskie modele skóry episkin, dzięki którym jest to możliwe - mówi Elizabeth Bouhadana globalna dyrektor naukowa L'Oréal Paris. 4000 naukowców w 21 ośrodkach badawczych na całym świecie prowadzi badania itesty, aby nasz zespół mógł dzielić się wiedzą i pasją z innymi - dodaje.

Kolejna rozmowa odbyła się między dr Ivaną Stanković, dermatolog i ekspertką L'Oréal Paris oraz Martyną Grzenkowicz, skin influencerką @Peachee.me, która dotyczyła faktów i mitów na temat witaminy C oraz filtrów SPF. Ekspertka podkreślała jak ważne jest codzienne stosowanie tych składników, aby nadać skórze blasku i spowolnić pojawianie się oznak starzenia.

Zobacz także: Psychotest obrazkowy zdradzi, czy masz męski lub kobiecy umysł. To, co zobaczysz jako pierwsze na obrazku określi płeć Twojego mózgu. Wynik może Cię zdziwić

Następnie Magdalena Szymczak-Kępka - trycholożka, psycholożka włosów i ekspertka L'Oréal Paris, opowiedziała o kwasie cytrynowym w pielęgnacji włosów, który natychmiastowo odbudowuje strukturę włosów. Aga Wilk, oficjalna makijażystka marki L'Oréal Paris z ekspertkami porozmawiały na temat kwasu hialuronowego w codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

Kolejny wykład prowadzony przez Agę Wilk dotyczył dopasowania podkładu do cery tak, by uniknąć efektu maski. Panel merytoryczny zamknęła rozmowa Pawła Zięby, stylisty fryzur i eksperta marki L'Oréal Paris oraz Małgorzaty Sochy, ambasadorki farb Preference L'Oréal Paris, na temat koloryzacji włosów. L’Oréal Paris to nie tylko produkty z branży kosmetycznej zamknięte w estetycznych opakowaniach. To przede wszystkim skuteczne formuły i nieprzypadkowe połączenia składników, za którymi stoi szereg prowadzonych odponad 110 lat badań - mówi Ana McMahon, General Manager CPD L'Oréal Polska z L'Oréal Paris. Skuteczność naszych produktów, to nie magia. Ich efektywność i bezpieczeństwo są potwierdzone naukowo. Dzięki temu możemy odpowiadać na indywidualne potrzeby konsumentów. Ponieważ, kiedy mówimy „Jesteś tego warta”, mówimy serio - dodaje.

W strefie poświęconej skórze, w której główną rolę odegrała linia Revitalift Clinical, uczestnicy eventu mogli zbadać swoją skórę kamerą wizyjną, odebrać raport z badania oraz skorzystać z konsultacji dermatologa eksperta.

W strefie Bond Repair na gości czekały analiza trychologiczna i ciekawe eksperymenty, a odwiedzenie strefy przeznaczonej kwasowi hialuronowemu, było dla nich możliwością sprawdzenia nawilżenia skóry przy użyciu konometru. W strefie True Match ekspertka z Paryża Agnes Themens pokazywała, jak prawidłowo dobrać odcień produktu na podstawie pigmentów skóry, a Aga Wilk przeprowadziła warsztaty z makijażu.

i Autor: materiały prasowe L'Oréal

i Autor: materiały prasowe L'Oréal

i Autor: materiały prasowe L'Oréal