Mirumi to nowy japoński, interaktywny robot-pluszak, który zdobywa popularność w mediach społecznościowych jako modny dodatek i wyrasta na konkurencję dla maskotek Labubu.

Gadżet zaprojektowany przez japońską firmę Yukai Engineering wyróżnia się na tle innych ozdób tym, że reaguje na dotyk i dźwięki, obracając głowę oraz wykonując urocze ruchy.

Choć urządzenie kosztuje około 150 dolarów (około 550 złotych), błyskawicznie wyprzedaje się ze sklepów, co potwierdza jego wielką popularność i szansę na zostanie kolejnym hitem w modzie.

Modowe trendy potrafią zmieniać się błyskawicznie. Gdy wydawało się, że maskotki Labubu na stałe zagościły w tym świecie, pojawiła się nowa przyciągająca wzrok propozycja. Zamiast figurki z charakterystycznym uśmiechem na rynek trafił uroczy, futrzasty stworek, który potrafi się poruszać. Mirumi przyciąga już uwagę fanów nowoczesnych gadżetów oraz osób, które lubią wyróżniać się oryginalnymi dodatkami.

Interaktywny gadżet z Japonii zepchnie Labubu na dalszy plan?

Projekt stworzyła japońska firma Yukai Engineering. Urządzenie z wyglądu przypomina połączenie sowy, leniwca oraz zabawki z dawnych lat. Gadżet można przymocować do paska torebki, plecaka albo innego akcesorium, jednak jego najważniejszą cechą pozostaje interaktywność.

Robot reaguje na dotyk oraz dźwięki, obracając głowę w stronę źródła dźwięku. Potrafi także wykonywać urocze ruchy, odwracać wzrok i zachowywać się nieśmiało. Te drobne gesty odróżniają go od zwykłych zawieszek, sprawiając, że przyciąga spojrzenia i wywołuje uśmiech.

Ile kosztuje Mirumi? Cena japońskiego robota nie odstrasza kupujących

Nowy dodatek nie należy do najtańszych, ponieważ kosztuje około 150 dolarów, co w przeliczeniu daje mniej więcej 550 złotych. Wysoka kwota nie zmniejsza jednak ogromnego zainteresowania, a według doniesień produkt szybko znikał ze sklepowych półek. Internauci chętnie prezentują go w swoich stylizacjach. Robot występuje w kilku wersjach kolorystycznych, co pozwala dopasować go do własnych upodobań i całkowicie odmienić wygląd minimalistycznej torebki, eleganckiego modelu czy sportowego plecaka.

Mirumi kontra Labubu. Czy nowy robot zastąpi popularne maskotki?

Choć Mirumi coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie mody, trudno jednoznacznie stwierdzić, że całkowicie wyprze Labubu. Dotychczasowe kolekcjonerskie figurki nadal mają bowiem oddanych miłośników. Sam trend personalizowania torebek wciąż trwa, a wiele wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy japoński robot zyska równie dużą rozpoznawalność co jego poprzednik.

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