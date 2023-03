LADIES FIRST! Answear wprowadza obniżkę symbolizującą lukę płacową między kobietami a mężczyznami

Bestsellerowy tusz do rzęs w promocji Rossmanna. Rzęsy będą długie do nieba. Onieśmielisz wszystkich wachlarzem rzęs. Kosztuje mniej niż 20 zł

A gdyby tak kobiety kupowały 23% taniej, a mężczyźni tylko 10%? Brzmi niesprawiedliwie? Z tego typu nierównością kobiety muszą sobie radzić na co dzień. Choć zdobywają wyższe wykształcenie, mogą poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i pracują tak samo ciężko, jak mężczyźni, luka płacowa (ang. gender pay gap) wyrasta przed nimi niczym niewidzialna bariera, skutecznie uniemożliwiając rozwój, podcinając skrzydła, negatywnie wpływając na poziom życia. Zjawisko to oznacza nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska, mających identyczne obowiązki i wykonujących taką samą pracę. Choć przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, regulują kwestię zarobków i zabraniają różnicowania ich ze względu na płeć, praktyka wskazuje rzecz zgoła odmienną. Według danych Eurostatu z 2020 r., luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi 13%. W Polsce osiąga nieco niższy poziom – 4,5%, jednak nie jest to powód do radości. Rozdźwięk pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn różni się w zależności od sektora gospodarki – w sektorze prywatnym, luka płacowa wynosi prawie 13% na niekorzyść kobiet. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, wynikają one zarówno z uwarunkowań kulturowych, jak i specyfiki rynku pracy. Do głównych należy brak transparentności wynagrodzeń, utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych, stereotypy narosłe wokół aktywności zawodowej kobiet czy przeciążenie nieodpłatną pracą związaną z opieką nad dziećmi czy życiem domowym.

Walka z "gender pay gap" wymaga rozwiązań wielowymiarowych, nieszablonowych, ale przede wszystkim – edukowania i uświadamiania. Właśnie na to ostatnie stawia Answear, startując z akcją promocyjną LADIES FIRST: https://answear.com/s/ladies-first. W okresie od 1 do 8 marca można kupić wybrane damskie (i dziecięce) produkty z rabatem 23%, a na męskie rabat wynosi 10%. Różnica w zniżce, czyli 13% staje się tutaj symbolem i odniesieniem do realnej luki płacowej w Unii Europejskiej. Akcja jest empatycznym wyrazem wsparcia i symboliczną próbą zminimalizowania nierówności, z jakimi kobiety spotykają się w życiu zawodowym, a jednocześnie pretekstem do podjęcia szerszych działań i dyskusji w przestrzeni publicznej.

To nie pierwsze działanie Answear skierowane w stronę kobiet, które wraz ze startem nowej strategii jesienią 2021 r. stały się główną grupą klientek. Marka podejmuje z nimi dialog, inspirując do odważnego życia na własnych zasadach. Politykę równości i walki z dyskryminacją realizuje także we własnych strukturach. W firmie, w której kobiety stanowią większość, bo aż 69,7% załogi, o wysokości pensji na poszczególnych stanowiskach decyduje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i staż pracy – nigdy płeć. Podczas wewnętrznego audytu przeprowadzonego na 31 analogicznych stanowiskach okazało się, że zarobki kobiet i mężczyzn są porównywalne, a na stanowiskach zarządczych średnia stawka kobiet nie jest niższa od wynagrodzenia mężczyzn. Answear na bieżąco monitoruje sytuację i opracowuje rozwiązania służące niwelowaniu ewentualnych nierówności.