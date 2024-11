Lancôme ogłasza Olivię Rodrigo nową globalną ambasadorką marki

Zimowa pielęgnacja dłoni. Co musisz wiedzieć?

GLOBALNY FENOMEN MUZYCZNY

Olivia Rodrigo, trzykrotna laureatka nagrody GRAMMY i wielokrotna zdobywczyni platynowych płyt, jest jedną z najbardziej wpływowych piosenkarek młodego pokolenia. Magazyn Billboard uznał ją estradową artystką 2024 roku. Znana ze swojego wyjątkowego talentu wokalnego i tworzenia autentycznych tekstów, które opisują doświadczenia dorastania z ujmującą szczerością i siłą, Olivia stała się głosem swojego pokolenia. Jej świeży, niezależny duch rock&rolla oraz zaangażowanie w budowanie równości i sprawiedliwej przyszłości dla kobiet i dziewcząt, inspiruje i rezonuje z publicznością na całym świecie.

PEŁNA ENERGII IDOLKA MŁODEGO POKOLENIA

Olivia swoją karierę rozpoczęła jako aktorka w Disney Channel, ale to jej debiutancki singiel "Driver's License" z 2021 roku przyniósł jej sławę, podbijając listy przebojów na całym świecie. Jej pierwszy album "SOUR" osiągnął szczyty rankingów muzycznych i stał się najczęściej odtwarzanym albumem kobiecym na Spotify. W 2023 roku Olivia wydała swój drugi album, "GUTS", który zadebiutował na pierwszym miejscu list przebojów i zgromadził ponad 4,1 miliarda odtworzeń na Spotify.

W tym roku artystka odbyła światową trasę koncertową "GUTS World Tour", obejmującą 95 wyprzedanych koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Azji i Australii. Równolegle Olivia utworzyła fundację "Fund 4 Good", wspierającą organizacje non-profit działające na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet oraz zwalczające przemoc ze względu na płeć. Część środków ze sprzedaży biletów na koncerty Olivii jest przeznaczona na spełnienie tych celów, w tym edukację seksualną dziewcząt.

Rodrigo została uhonorowana wieloma nagrodami, w tym w 2022 roku GRAMMY dla Najlepszego Nowego Artysty, Najlepszego Pop Albumu za "SOUR" i Najlepszego Popowego Wykonania Solo za "Drivers' License". W 2024 roku otrzymała sześć nominacji do nagrody GRAMMY oraz nagrodę People's Choice Award w kategorii "Ulubiony Album".

NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII LANCÔME

Olivia Rodrigo o współpracy z Lancôme - "W świecie, gdzie młode kobiety często mierzą się z nierealistycznymi oczekiwaniami wobec wyglądu, niezwykle ważne jest, aby akceptować swoją indywidualność. Lancôme to kultowa i ponadczasowa marka, która promuje piękno płynące z wnętrza i jestem zaszczycona, że mogę dołączyć do jej rodziny."

Françoise Lehmann, Globalna Dyrektor Generalna Lancôme tak skomentowała ogłoszenie Oliwii nową ambasadorką marki - "Z ogromną dumą witamy Olivię w rodzinie Lancôme. Jesteśmy zafascynowani jej wyjątkową osobowością, ogromnym talentem i zaangażowaniem w pozytywne zmiany – to wartości, które są głęboko zakorzenione w filozofii Lancôme. Olivia we wszystko, co robi, wkłada swoje prawdziwe serce i emocje, przekształca osobiste historie w muzykę, która rezonuje z ludźmi na całym świecie. Niewielu artystów jej pokolenia potrafi nawiązać tak silną więź z tak szeroką publicznością, niezależnie od kontynentu czy pokolenia.”

Olivia będzie twarzą nowych produktów i kampanii Lancôme, które zostaną ogłoszone przez markę wkrótce.

ZDJĘCIA: © Amy Troost dla Lancôme

MAKIJAŻ:

Mellisa Hernandez produktami Lancôme :

Podkład - Teint Idole Ultra Wear Care & Glow w odcieniu 345N

Róż - Blush Subtil w odcieniu 345 Rose Fresque

Eyeliner Lash Idôle w odcieniu 01 Glossy Black

Baza zwiększająca objętość rzęs Cils Booster Xl

Masara Definicils High-Definition w odcieniu 01 Black

Pomadka L'Absolu Rouge Cream Lipstick w odcieniu 132 Caprice De Rouge