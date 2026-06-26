Latem zakochaj się w oczach! Benefit Cosmetics rozgrzewa sezon nowymi odsłonami kultowych maskar i eyelinerów

Nowe oblicze ikony: BADgal! BOUNCE w odcieniach Brown i Teal

Maskara BADgal! BOUNCE, uwielbiana za swoje właściwości unoszące rzęsy i nadające im niesamowitej objętości, teraz dostępna jest w dwóch zupełnie nowych kolorach. Oprócz klasycznej czerni, dołącza do niej ciepły Brown – idealny dla osób ceniących sobie naturalny, ale wyrazisty look, który pięknie podkreśla jasne tęczówki. Prawdziwą gratką jest jednak limitowana edycja w odcieniu Teal! Ten elektryzujący, morski błękit to strzał w dziesiątkę dla tych, którzy chcą eksperymentować z kolorem i dodać swojemu makijażowi letniego, świeżego charakteru. Uniesione, pełne objętości rzęsy w zaskakującym kolorze to przepis na hipnotyzujące spojrzenie.

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Kosmiczna objętość w nowej odsłonie: BADgal BANG! w Electric Purple

Kultowa maskara BADgal BANG!, która zrewolucjonizowała rynek, oferując kosmiczną objętość bez obciążania rzęs, również doczekała się nowej wersji kolorystycznej. Poznajcie Electric Purple – odcień fioletu, który doda spojrzeniu tajemniczości i głębi. Fiolet na rzęsach to doskonały sposób, by ożywić codzienny makijaż lub dodać dramatyzmu wieczorowemu lookowi. Idealnie komponuje się zarówno z neutralnymi cieniami, jak i odważnymi, kolorowymi kreskami, tworząc spójną i intrygującą całość.

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

NOWOŚĆ! BADgal Hyperliner – wodoodporna precyzja na 36 godzin

Ale to nie wszystko! Benefit Cosmetics wprowadza na rynek absolutną nowość – BADgal Hyperliner. To wodoodporny, żelowy eyeliner, który obiecuje 36-godzinną trwałość, co czyni go idealnym towarzyszem na długie dni i noce. Jego żelowa formuła zapewnia łatwą aplikację i intensywny kolor już za pierwszym pociągnięciem. Dostępny jest w trzech uniwersalnych, a jednocześnie wyrazistych odcieniach: klasycznym Pitch Black, eleganckim Midnight Brown oraz odważnym Rowdy Teal, który idealnie dopełni look z maskarą BADgal! BOUNCE w tym samym kolorze. Precyzyjna kreska, która przetrwa wszystko? To brzmi jak marzenie!