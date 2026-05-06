Lato 2026 w obiektywie Sephory: odkryj najgorętsze trendy makijażowe sezonu!

Lato 2024 zapowiada się jako prawdziwa mozaika makijażowych inspiracji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Od subtelnych, naturalnych looków po odważne i ekstrawaganckie akcenty – Sephora już teraz prezentuje produkty i techniki, które podbiją serca miłośniczek piękna. To sezon, w którym nie ma miejsca na nudę, a makijaż staje się przedłużeniem naszej osobowości i letnich, radosnych wibracji.

Co więcej, tegoroczne trendy są niezwykle uniwersalne i doskonale wpisują się w różnorodne letnie wydarzenia. Niezależnie od tego, czy szukasz idealnego looku na romantyczne wakacje, szalone festiwale muzyczne, czy eleganckie przyjęcia, takie jak wesela i komunie, propozycje Sephory zapewnią Ci perfekcyjny wygląd. W tym sezonie kluczowe jest podkreślenie naturalnego blasku i dodanie makijażowi lekkości, która idealnie współgra z letnią aurą.

Przygotuj się na odkrywanie innowacyjnych formuł, zjawiskowych palet cieni i pomadek w odcieniach, które sprawią, że poczujesz się jak prawdziwa gwiazda. Sephora, jako epicentrum najnowszych kosmetycznych odkryć, dostarcza nam narzędzi do stworzenia makijaży, które nie tylko podkreślą Twoje piękno, ale również przetrwają upały i zapewnią Ci komfort przez cały dzień. Zanurz się w świat letnich trendów i pozwól sobie na odrobinę makijażowego szaleństwa!

Bestsellery z Sephory na lato 2026

HUDA BEAUTY Baby Blush Duo Mild Mocktail - Zestaw różów do policzków

Idealny sposób na uzyskanie efektu „filtra bez filtra” – lekka formuła różów Blush Filter zawiera łatwe do rozcierania pigmenty, które z łatwością wtapiają się w skórę, zapewniając delikatne, rozmyte wykończenie.

TOO FACED Chocolate Soleil Bronzer - Wygładzający puder brązujący o matowym wykończeniu

Ciesz się naturalnie ocieploną cerą i perfekcyjnie podkreślonymi rysami twarzy o jedwabistym, matowym wykończeniu. Ten aksamitny bronzer, wzbogacony prawdziwym pudrem kakaowym, subtelnie podkreśla skórę ciepłą, równomierną opalenizną, która doskonale imituje efekt naturalnej skóry. Daje świetlisty, subtelnie rozmyty i wyjątkowo naturalny rezultat – uzupełniony o zapach czekolady, któremu nie sposób się oprzeć.

HOURGLASS Unreal Liquid Highlighter - Rozświetlacz w płynie

Rozświetlacz w płynie okonsystencji serum wzbogacony kompleksem Unreal Lifting Complex, który błyskawicznie nawilża, wygładza i optycznie napina skórę. Ultralekka formuła idealnie stapia się z cerą, zapewniając możliwość stopniowania blasku, który utrzymuje się do 12 godzin.

RARE BEAUTY True To Myself - Podkład Do Twarzy Kryjący i Matujący

Ten innowacyjny podkład 3 w 1 przygotowuje skórę, kryje i utrwala. Zawiera zaawansowane składniki filmotwórcze jak baza wydłużając trwałość makijażu i utrzymując świeże wykończenie, podczas gdy drobno mielony puder utrwala krycie na cały dzień. Produkt jest odporny na działanie potu, wilgoci i rozmazywanie.