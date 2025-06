Lato w dobrym stylu - VAN GRAAF przedstawia trendy sezonu

W kobiecej garderobie nie może zabraknąć naturalnych barw - bieli, ciepłych beży i słonecznych piasków – przywołujących na myśl klimat kultowego filmu „Pożegnanie z Afryką”. Dlatego wletnich propozycjach dla kobiet znajduje się chociażby elegancka beżowa sukienka VAN GRAAF/BOSS z kołnierzykiem Kent, krótkimi, lekko bufiastymi rękawami i dopasowanym paskiem. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na praktyczne piaskowe spodnie cargo od VAN GRAAF/HUGO BLUE. To duet, który łączy ponadczasowy szyk z funkcjonalnością. Klasyczne kroje, subtelne detale i wysokiej jakości bawełna zapewniają wygodę w każdej sytuacji – od aktywnego dnia w mieście po popołudnie w plenerze.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Miłośniczki etnicznych wzorów znajdą coś dla siebie w kompozycji składającej się ze spódnicy VAN GRAAF/MARIE LUND i bluzki VAN GRAAF/MARIE LUND w delikatnym kolorze ecru, zdobionych kontrastowym czarno-żółtym haftem oczkowym. W letnim sezonie królują też artystyczne, niebanalne formy i ciekawe, połyskujące tkaniny, czego przykładem jest satynowa suknia wieczorowa VAN GRAAF/MARIE LUND w kolorze głębokiego różu – z efektownymi wycięciami, skrzyżowanymi ramiączkami i połyskującym wykończeniem. Stylizacje te przyciągają wzrok i oddają ducha kobiecej siły i kreatywności, idealnie korespondują z trendem „Crafted Expression”, który podkreśla wagę autorskiego rzemiosła i oryginalności.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Wśród letnich modnych akcentów nie może zabraknąć koronek i przezroczystości czy dzianin o wyszukanych splotach, które wpisują się w rosnące zainteresowanie rękodziełem i modą „slow”. Cytrynowy sweter z perforowanej dzianiny marki VAN GRAAF/HUGO BLUE o grubym splocie i ażurowym wykończeniu oraz czekoladowy delikatny kardigan z krótkimi rękawami, koronkowym wzorem i złotymi guzikami VAN GRAAF/MARIE LUND COLLECTION udowadniają, że lekkość, precyzja wykonania i subtelny blask są idealnym wyborem na lato – gwarantując nie tylko komfort noszenia, ale i wyrazisty efekt.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

W letniej męskiej garderobie pierwsze skrzypce również grają naturalne materiały i palety barw ziemi oraz ciekawe struktury. Kluczowe elementy to lniane koszule, lekkie garnitury z domieszką lyocellu, kurtki typu coach czy spodnie o prostym kroju z lekkich, technicznych tkanin. Szczególną uwagę zwracają jednak wzorzyste koszule czy cienkie, dzianinowe ażurowe bluzki wykonane z wysokiej jakości tkanin. Granatowa półprzezroczysta koszulka polo VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON z delikatnej mieszanki bawełny i jedwabiu, szydełkowany szary tank top VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON o grubym splocie oraz ażurowa koszulka khaki VAN GRAAF/REDEFINED REBEL prezentują nowoczesne podejście do męskiej garderoby – z naciskiem na detal, przewiewność i luźny krój. Te elementy to ukłon w stronę klasycznego rzemiosła w odświeżonym, młodzieżowym wydaniu.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Z kolei dla artystycznych dusz szukających letniej nonszalancji i wakacyjnego luzu pojawiają się ubrania w prawdziwie malarskim stylu, jak koszula marki VAN GRAAF/DRYKORN z barokowym wzorem szlacheckiego liścia, koszula z krótkim rękawem VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON w kwiatowy print wykonana z delikatnej i przewiewnej wiskozy i dopasowane do niejszorty VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON, a także bluza typu bomber VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON z geometrycznym czerwono-zielonym mikrowzorem izłotymi akcentami. To stylizacje oparte na odważnych kolorach i połysku – zgodne z trendem „Statement Fabrics”, w którym liczy się śmiałość i indywidualny charakter.