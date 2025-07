Lato z Ipanema – niech żyją kolory, printy i zdobienia!

Ipanema to znana na świecie brazylijska marka obuwia, której nazwa słusznie kojarzona jest z jedną z najpiękniejszych plaż w Rio de Janeiro. Słynie z lekkich, wygodnych i stylowych butów, które łączą miejski szyk z plażowym luzem. Ipanema zachwyca różnorodnością fasonów, kolorów i printów. Na które modele z kolekcji wiosna-lato 2025 warto zwrócić szczególną uwagę?

Ipanema ANAT COLORS FEM to klasyczne japonki z cienkimi paskami i subtelnym logo, które spodobają się kobietom kochającym energetyczne, wręcz fluorescencyjne barwy. Bo to właśnie je wyróżnia – nie fason, a kolor, który po prostu przyciąga wzrok. Takie japonki mogą stanowić genialny kontrapunkt dla stonowanej stylizacji. W kolekcji Ipanema nie brakuje też modeli lekkich japonek z efektownymi nadrukami. Fanki motywów zwierzęcych znajdą ulubione cętki i prążki w modelu Ipanema ANIMAL PRINT FEM, a panie preferujące marynistyczne paski powinny zwrócić uwagę na japonki Ipanema CLASSIC HAPPY FEM. Warianty Ipanema ANAT NATURE FEM zachwycą zwolenniczki printów w kwiaty, liście i inne ‘naturalne’ desenie, natomiast Ipanema VERAO TROPICAL FEM to must-have na plażę – te muszle i rozgwiazdy po prostu aż proszą się, by je zabrać nad morze czy ocean!

Ipanema pamięta także o paniach, które bardziej komfortowo czują się w klasycznie wsuwanych klapkach. Ipanema ANATOMIC CLASSIC SLIDE FEM to kwintesencja wygody, elegancji i miłości do… kolorów. Wśród dostępnych odcieni znaleźć można m.in. róż, fiolet i pomarańcz. Ipanema SENSE SLIDE FEM to natomiast model, który wyróżniają dwa grube krzyżujące się paski, z których jeden jest gładki, a drugi ma delikatny deseń. Nieco minimalistyczne w formie, zdecydowanie wyróżniają się kolorami, takimi jak zieleń w odcieniu fluo czy połyskujące złoto. Jeśli ktoś szuka letnich butów z wyjątkowym biżuteryjnym akcentem, to idealnym wyborem będą klapki Ipanema CHIC SLIDE FEM. Mają 4 cienkie równoległe paski, z których dwa efektownie błyszczą „diamencikami”. Można je założyć nawet do wieczorowej sukienki!

Czas na sandały, bo przecież to podstawa letniej garderoby niejednej kobiety. Ipanema CLASS STYLISH SANDAL to sandałki z cienkimi paseczkami, zapinane wokół kostki. Wyjątkowy styl nadaje im zdobiący je metaliczny element, przypominający broszkę. Buty z biżuterią? Tylko od Ipanema. Kolory – od klasycznej czerni, przez pudrowy róż, intensywną zieleń, po delikatne écru. Ipanema CLASS CONECTA FEM wyróżniają zaś nie tylko elementy ozdobne utrzymane w kolorystyce danego wariantu, w tym wypadku przypominające korale, ale także kwiatowy print na podeszwie. Natomiast Ipanema CLASS INFINITY SANDAL spodobają się fankom akcentów morskich z uwagi na wygląd pasków przypominających marynarski węzeł. Ipanema VIBE SANDAL mają odmienny design: są bardziej zabudowane i nie mają regulowanego zapięcia. Mają za to zwierzęce motywy, więc idealnie sprawdzą się w miejskiej dżungli.

i Autor: materiały prasowe Ipanema