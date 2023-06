Legendarne perfum dostępne w Polsce. Kwiatowe i romantyczne zapachy, które otulą Twoje zmysły

Niepowtarzalne perfumy damskie na lato 2023. Ten zapach znajdziesz tylko w Rossmannie. Cena zachęca do spryskania się nimi niczym otulającą mgiełką rozkoszy. Tylko 37 zł

W 1862 roku Armand Roger i Charles Gallet odziedziczyli oryginalną formułę wody kolońskiej. Była to pachnąca woda, którą nakładano na ciało w celu oczyszczenia i wzmocnienia skóry. Uważano nawet, że ożywiająco wpływa na zmysły. Szybko stała się sukcesem na skalę światową jako pobudzający eliksir, który daje poczucie świeżości i pozwala cieszyć się sztuką francuskich kosmetyków.

Marka Roger&Gallet korzysta z oryginalnych receptur, które dbają o skórę i działają niezwykle pobudzająco. Stosowana jest zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, a jej zapach potrafi przenosić w nawet najbardziej egzotyczne miejsca. Powstała na samym początku okresu nazywanego „Belle époque”, który pełen był wynalazków i innowacji.

Roger&Gallet na nowo zdefiniowało sztukę perfumiarstwa i nowoczesnych kosmetyków, opracowując pod koniec XIX wieku pierwsze serie preparatów do pielęgnacji skóry i makijażu. Kredki i pomadki przeznaczone do wielokrotnego użytku, a także pasty do zębów i szampony w kostce jeszcze nigdy nie były tak popularne.

Słynne okrągłe mydełka zawinięte w piękne jedwabne bibułki oraz eleganckie zapachy wód perfumowanych z niezliczoną ilością detali świadczą o wyjątkowym łączeniu wizji i francuskiej elegancji. Ten wizjonerski duet od początku zaskakiwał swoich klientów oryginalnymi nutami zapachowymi, zapewniał im unikalne, zmysłowe doznania. Prezentacja każdego nowego dzieła była swego rodzaju świętem i osobliwym wydarzeniem, który przyciągał klientów i pozwalał im odkryć dobroczynne właściwości wód toaletowych.

i Autor: Materiały prasowe Roger&Gallet

