Legendarny sklep wraca na mapę Warszawy! Mamy zdjęcia ze środka!

Uroczystość otwarcia, uświetniona występem tradycyjnych bębnów taiko i symbolicznym przecięciem wstęgi, zgromadziła licznych miłośników nowoczesnej, funkcjonalnej mody oraz lokalnych partnerów: Oli Niepsuj, CD PROJEKT RED oraz BAKEN. Nowy sklep w samym sercu miasta ma stać się kluczowym punktem dla miłośników LifeWear - prostych, wysokiej jakości ubrań na co dzień.

Już od godziny 9:00 entuzjaści marki ustawiali się w kolejce, by jako pierwsi zobaczyć nową przestrzeń sklepu i skorzystać ze specjalnych promocji. Wydarzenie to stanowi ważny etap w dalszym rozwoju UNIQLO na polskim rynku.

UNIQLO tworzy ubrania w duchu LifeWear - koncepcji ułatwiającej codzienne życie. Oznacza innowacyjne, wygodne i ponadczasowe projekty, doceniane przez klientów na całym świecie. Wśród kluczowych produktów, które zajmują centralne miejsce w sklepie, znajdują się m.in. kolekcje HEATTECH, Extra Fine Merino, 100% Cashmere oraz PUFFERTECH.

W dniach 23 - 31 października klienci mogą korzystać ze specjalnych ofert. Wśród produktów objętych promocją znajdą się: kultowe koszulki HEATTECH, lekkie i ciepłe kurtki PUFFERTECH, klasyczne Fleece oraz miękkie swetry z przędzy Soufflé Yarn. W ofercie dostępne są również wyjątkowe kolekcje z limitowanych współprac: UNIQLO i JW Anderson oraz Uniqlo U, tworzone przez dyrektorów artystycznych Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran.

Lokalne współprace

Z okazji otwarcia, UNIQLO nawiązało współpracę z warszawskimi partnerami, aby uhonorować lokalną kulturę i twórczość. Wspólnie przygotowali oni unikalne grafiki dostępne w usługach personalizacji UTme! (nadruki na koszulkach i torbach) oraz ekskluzywne hafty w ramach debiutującej w polskim sklepie strefy RE.UNIQLO STUDIO.

Artystka Ola Niepsuj opracowała trzy wzory inspirowane legendą o Warsie i Sawie oraz tradycyjną sztuką ludową. Jej prace zdobią nie tylko personalizowane produkty, ale również mural wewnątrz sklepu, wprowadzając element polskiego dziedzictwa w przestrzeń UNIQLO.

Renomowany producent gier CD PROJEKT RED stworzył sześć ekskluzywnych projektów graficznych, upamiętniających 10. rocznicę premiery kultowej gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Natomiast warszawska piekarnia i bar BAKEN przeniosły swoją skandynawską estetykę w cztery dodatkowe wzory nadruków i haftów.

i Autor: Karolina Piątkowska/ Archiwum prywatne

