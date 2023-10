Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak dbać o zęby?

Przysłowia są podobno mądrością narodów, a jedno z nich mówi, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” i bez wątpienia jest w tym wiele prawdy, nie tylko jeśli chodzi o aspekty zdrowotne i estetyczne, lecz także finansowe. Leczenie zębów jest dość drogie – jedna wizyta u dentysty może kosztować nas od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od problemu, z którym przychodzimy, a oczywiście im bardziej skomplikowane i dłuższe leczenie, tym wyższe koszty. Jeśli do tego dołożymy stres związany z wizytami u stomatologa oraz kwestie estetyczne i społeczne borykania się z chorobami zębów i dziąseł (brzydki uśmiech, nieświeży oddech utrudniające interakcje), nie będziemy mieć wątpliwości, że zaniedbywanie higieny jamy ustnej po prostu się nie opłaca! Jak zatem dbać o zęby, by cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem?

5 podstawowych zasad profilaktyki próchnicy

Aby uniknąć bolesnego, stresującego i kosztownego leczenia stomatologicznego, warto dbać o codzienną higienę jamy ustnej i potraktować ją nie jako koszt, ale inwestycję w siebie i własne zdrowie. Tym bardziej, że nawet najdroższa profilaktyka będzie zawsze tańsza od najtańszego leczenia u dentysty. Oto kilka podstawowych wskazówek, jak dbać o zęby na co dzień.

Dokładne szczotkuj zęby. To podstawowa, najprostsza i zarazem najskuteczniejsza metoda profilaktyki próchnicy. Zgonie z zaleceniami stomatologów zęby należy myć przynajmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem – przez 2 minuty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szczotkowanie musi być dokładne i obejmować wszystkie obszary jamy ustnej, co czasem bywa sporym wyzwaniem. Dlatego właśnie warto zainwestować w swojego osobistego asystenta, który pomoże ci w codziennej higienie, czyli szczoteczkę Oclean X Pro Digital. Ten model wykorzystuje nowoczesną technologię skanowania twojej jamy ustanej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu natychmiast po zakończonym szczotkowaniu na kolorowym ekranie zobaczysz raport ze schematem zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca, wymagające twojej dalszej uwagi. Nie musisz w tym celu korzystać żadnej aplikacji – wszystkie informacje pojawią się na wyświetlaczu. Szczoteczka sama zaproponuje też dodatkowy cykl mycia, podczas którego doczyścisz pominięte obszary. Niewątpliwą zaletą Oclean X Pro Digital jest supernowoczesny silnik magnetyczny Maglev, który zapewnia wysoką moc wibracji, jednocześnie dbając o to, by były one bezpieczne dla szkliwa i dziąseł. Pojemna bateria sprawia, że X Pro Digital działa nawet do 30 dni na jednym ładowaniu. (przy myciu 2 razy dziennie po 2 minuty).

Szczoteczka oferuje kilka programów mycia, a jeden z nich możesz spersonalizować, łącząc się z aplikacją Oclean i dostosowując ustawienia do swoich preferencji. To inwestycja w zdrowie twojej i twoich bliskich, bo dzięki temu, że szczoteczka ma wymienne końcówki, możesz korzystać z niej wspólnie z rodziną.

Czyść przestrzenie międzyzębowe. Obszary pomiędzy zębami są szczególnie narażone na gromadzenie się płytki nazębnej i bakterii, ponieważ trudniej do nich dotrzeć. Warto więc sięgnąć po irygator Ocelan W10, który dzięki dostępnym 5 programom ułatwia mycie trudno dostępnych miejsc, co zapobiega powstawaniu kamienia, rozwojowi bakterii oraz nawrotom próchnicy.

Ogranicz cukry w diecie. Poza higieną na zdrowie zębów ma wpływ także to, co jemy. Warto zmniejszyć ilość cukrów, które spożywamy w ciągu dnia. Nie chodzi tylko o słodycze, choć te pewnie będzie najłatwiej wyeliminować z diety, lecz także o cukry, które są „ukryte” niemalże w każdym produkcie, który spożywamy. Czytaj więc dokładnie etykiety i staraj się nie kupować lub znacząco ograniczyć produkty zawierające sacharozę, glukozę i fruktozę, które obniżają pH środowiska jamy ustnej i podtrzymują metabolizm bakterii próchnicotwórczych, znajdujących się w płytce nazębnej.

Jedz regularnie i nie podjadaj. Jeśli nieustannie coś jesz, pH w twojej jamie ustnej nie ma szansy wrócić do optymalnego poziomu, a na twoich zębach nieustannie zbierają się resztki jedzenia, które sprzyjają rozwojowi próchnicy. Staraj się więc zachowywać przerwy między posiłkami i ogranicz podjadanie przekąsek między nimi.

Pamiętaj o kontrolach stomatologicznych. Regularne kontrole u dentysty dadzą ci pewność, że twoje zęby są zdrowe, a w twojej jamie ustnej nie toczy się żaden proces zapalny. Umożliwi to też wykrycie ewentualnych ognisk próchnicy w jak najwcześniejszym stadium, dzięki czemu leczenie będzie szybsze, mniej bolesne i tańsze. Podczas takich kontroli, które zaleca się odbywać raz na pół roku, warto także skorzystać z profesjonalnej higienizacji (skalingu i/lub piaskowania), a także fluoryzacji, by dodatkowo zabezpieczyć szkliwo zębów przed działaniem szkodliwych substancji sprzyjających rozwojowi próchnicy.

