Letni makijaż: rozświetlona skóra, soczyste usta ilLekkość na co dzień. Poznaj bestsellery z Sephory

Rozświetlona skóra – klucz do promiennego wyglądu. Odkryj sekrety pielęgnacji twarzy i ciała!

Podstawą letniego makijażu jest odpowiednie przygotowanie skóry. Zamiast ciężkiego podkładu, wybierz lekki krem BB lub CC, który wyrówna koloryt skóry i zapewni jej nawilżenie. Następnie, sięgnij po rozświetlacz w płynie lub kremie i nałóż go na szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna i wewnętrzne kąciki oczu. To doda Twojej skórze naturalnego blasku i sprawi, że będziesz wyglądać na wypoczętą. Nie zapomnij o różu do policzków w odcieniach brzoskwini lub różu, który doda Ci świeżości i dziewczęcego uroku.

Usta w letnim makijażu powinny być soczyste i nawilżone. Zamiast matowych pomadek, wybierz olejki do ust, które nie tylko nadadzą im piękny połysk, ale także zapewnią im odpowiednie nawilżenie i ochronę przed słońcem. Olejki do ust są lekkie, komfortowe w noszeniu i dostępne w wielu owocowych smakach i kolorach, idealnych na lato. Aby utrwalić makijaż i zapewnić mu trwałość przez cały dzień, sięgnij po spray utrwalający. Spryskaj nim twarz z odległości około 20 cm, a Twój makijaż pozostanie nienaruszony nawet w upalne dni.

Polecamy:

SEPHORA COLLECTION Totally Juicy Lip Tint - Tint do ust z efektem wypukłego połysku

Tint do ust Totally Juicy Lip Tint oferuje efekt błyszczącego połysku i żelową konsystencję, która lekko rozpływa się na ustach. Wystarczy jedno pociągnięcie, aby pokryć usta soczystym połyskiem, nadając im pulchne jędrniejszy i pełniejszy wygląd, jakby wypełniony nawilżeniem.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Color Twister - Olejek w sztyfcie zmieniający kolor

COLOR TWISTER to olejek w sztyfcie do policzków i ust, którego barwa zmienia się w kontakcie ze skórą. Sztyft jest dostępny w 3 odcieniach ze zmieniającymi się kolorami: żółty staje się soczystym koralowym, fuksja zmienia się w świeży różowy, a ciemny granat w delikatną jagodę. Twistuj jeszcze mocniej, nakładając kolejne warstwy w celu uzyskania odpowiedniej intensywności.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Spray utrwalający makijaż GLOW - trwałość 12H nie pozostawia śladów efekt blasku

Delikatna mgiełka utrwala makijaż przez 12H i poprawia jego efektywność, a jednocześnie jest lekka, bez efektu maski. Stosowana jako wykończenie makijażu lub jako ostatni krok po nałożeniu makijażu, zachowuje całą swoją świeżość i blask do 12H po aplikacji. Formuła jest odporna na temperaturę i wilgoć, tworząc powłokę bez pozostawiania śladów, gwarantując świeży, perfekcyjny wygląd aż do wieczora.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Palette Blush Blush Blush - Paleta róży do policzków

Nakładaj warstwowo, mieszaj i przekształcaj swoje róże do woli. Paleta róży SEPHORA COLLECTION zapewnia trzy różne wykończenia i tekstury, aby zwielokrotnić możliwości makijażu. Wewnątrz: kremowy róż z połyskiem glowy, intensywnie matowy róż w pudrze oraz trzeci perłowy róż w pudrze, idealny do toppingu. Róże można używać osobno lub łącząc je czy też nakładając warstwowo w dowolnej kolejności, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany look.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Sephora

Pamiętaj, że kluczem do pięknej i zdrowej skóry jest dokładne zmywanie makijażu przed snem. Latem, kiedy skóra jest bardziej narażona na działanie słońca i potu, dokładne oczyszczenie jest szczególnie ważne. Zamiast tradycyjnych płynów micelarnych, wypróbuj balsamy do demakijażu, które delikatnie rozpuszczają makijaż i zanieczyszczenia, pozostawiając skórę nawilżoną i odżywioną. Masaż twarzy podczas demakijażu dodatkowo poprawia krążenie i sprawia, że skóra staje się bardziej promienna.

Polecamy:

SEPHORA COLLECTION Balsam do demakijażu Peau Nette - Usuwa makijaż i poprawia strukturę skóry

Działanie typu „Make-up off, barrier on”. Balsam do demakijażu SEPHORA COLLECTION, przeznaczony nawet dla skóry wrażliwej, jest łagodny dla skóry i perfekcyjnie usuwa makijaż. Po nałożeniu jego balsamowa konsystencja topi się, tworząc delikatnie pachnący olejek oczyszczający. Błyskawicznie rozpuszcza zanieczyszczenia i wodoodporny makijaż bez uczucia wysuszenia. Łatwo się spłukuje i pozostawia skórę wyraźnie bardziej miękką i komfortową.