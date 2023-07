Letni must have w Twojej szafie. Przegląd najważniejszych trendów sezonu

Surferskie kostiumy kąpielowe

Skóra muśnięta słońcem, zmierzwione wiatrem włosy i radość wypisana na twarzy. Do kompletu brakuje jeszcze jedynie kostiumu kąpielowego w niewymuszonym surferskim stylu, jak ten w różowe kwiaty od Cotton on body, w kolorze klasycznej czerni od Hunkemöller lub paseczkowe bikini od Ellesse.

Chunky Sandały

Nosi je Gigi Hadid, ale też Kate McKinnon w najnowszym filmie Barbie. Czy tego chcemy czy nie, toporne sandały to obsesja modowa tego lata. Na Zalando znajdziemy klasyczne Birkenstocki, zakryte mule GCDS w dyskretnym monogramie, czy ciemno oliwkowe sandały rag & bone.

Sportowe bermudy

Kojarzące się z bardziej klasycznymi i eleganckimi modelami spodnie w wersji sportowej. Idealne na plaże, do miasta, na dzień, czy wieczór – najbardziej wygodny trend tego lata. Na Zalando znajdziemy je w beżowej wersji od marki Levi's, pastelowo żółte od Lacoste oraz błękitne Tommy Hilfiger.

Urocze kapelusze

Kolorowe, fikuśne i przykuwające uwagę – kapelusze to detal, który może zdefiniować Twój letni outfit. Na Zalando znajdziemy inspirowany trekkingiem i australijską kulturą kapelusz w pięknej zieleni od The North Face, bucket hat we wzorek od Obey oraz pleciony kapelusik z Desigual’a.

Torby z miejscem na wszystko

Niezależnie od tego czy jesteśmy na wycieczce, na drinku z przyjaciółmi, czy w pracy w upalny dzień – te torby są idealnie dopasowane do letnich stylówek i zmieścimy do nich najbardziej potrzebne rzeczy. Miętowa, materiałowa torba na ramię marki Samsøe Samsøe, popielato-błękitny kosz od Proenza S i shopperka od Bally to wybory z Zalando, które bez wątpienia ułatwią wyjścia w wakacyjnym sezonie.

