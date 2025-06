Letni niezbędnik. Sprawdź, jak chronić włosy przed słońcem i upałem

Lato to wymagający czas dla włosów, o których zdarza nam się zapomnieć w codziennej, letniej pielęgnacji. Aby były zdrowe i pełne blasku przez całe lato, a także po nim, kluczowe są trzy filary: dokładne oczyszczanie skóry głowy (która poci się i wydziela więcej sebum), intensywne nawilżenie włosów oraz skuteczna ochrona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych – takich jak promieniowanie UV, wysoka temperatura czy słona woda.

Poniżej przedstawiamy letni niezbędnik – czyli starannie dobrane produkty z oferty Hebe, które odpowiadają na sezonowe potrzeby włosów i zapewniają zrównoważoną pielęgnację od nasady aż po same końce.

Zimny kompres

LA FERME Anti-Hair Loss Tonik chłodzący to must-have na upalne dni. Ten tonik chłodzi, koi i ogranicza wypadanie włosów. Dzięki zawartości ekstraktu z drożdży piwnych, 9 peptydów i 17 aminokwasów odżywia i wspiera zdrowy wzrost włosów.

Cytrusowe orzeźwienie

PRRETI Cotton Musk Szampon Lemon to lekki, a jednocześnie intensywnie odżywczy produkt, który działa jak orzeźwiająca lemoniada dla zmęczonych włosów. Zawarte w nim roślinne białka i oleje odbudowują strukturę pasm, a 8 form kwasu hialuronowego dba o ich odpowiednie nawilżenie. Włosy będą czyste, miękkie i pełne energii — nawet po dniu na plaży.

Matcha moment

NIUVIU Matcha Time to ekspresowa maska, która błyskawicznie nawilża, wzmacnia i regeneruje. Zawarte w niej biotyna, masło shea i olej bawełniany zamieniają zmęczone kosmyki w gładkie, sprężyste pasma.

Efekt WOW

YOLYN Wygładzające serum skutecznie zapobiega puszeniu się włosów nawet przy wilgotnej pogodzie. To serum zapewnia efekt tafli bez prostownicy – wygładza, dodaje blasku i chroni końcówki. Olej z awokado i słodkich migdałów odżywiają włosy. Dzięki lekkiej formule możesz stosować je nawet przed snem jako ochronną kurację na noc.

Milkshake dla włosów

ONLY BIO Hair of the Day to odżywczy koktajl z mleczkiem morelowym, ceramidami i kwasem hialuronowym. Ta odżywka to sprzymierzeniec w walce z puszeniem i łamliwością włosów. Zapewnia im gładkość, miękkość i ochronę —bez obciążania. Idealna do codziennego stosowania.