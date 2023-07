i Autor: Shutterstock opalanie

Letnia kosmetyczna na wyjazd. Co warto do niej spakować?

Co spakować do walizki. Która z nas tego nie przeżyła, lista rzeczy, które chcemy zabrać na wakacje często przekracza pakowność walizki. Latem warto ograniczyć kosmetyki i urządzenia do pielęgnacji oraz stylizacji włosów do absolutnego minimum. Najlepiej jest wybierać produkty multifunkcyjne, które nie zajmują wiele miejsca, a sprawdzą nam się na wiele sposobów. Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swojej walizce.