Letnia lekkość w duecie – Ipanema x Gatta!

Marki Gatta i Ipanema – każda z własnym, silnym DNA – po raz kolejny udowadniają, że wspólnie potrafią tworzyć coś więcej, niż tylko stylizacje. To zaproszenie do świadomego, zrównoważonego stylu życia, w którym liczy się komfort, jakość i estetyka. Gatta, znana z kapsułowego podejścia do mody, kobiecych fasonów i dbałości o detale, idealnie łączy się z letnią lekkością i praktycznym, modnym designem sandałów oraz klapków marki Ipanema.

Stylizacja na lato? Lekkość, funkcjonalność i... kolor!

W najnowszej kampanii Gatta dominują naturalne tkaniny, zwiewne sukienki, oversizove koszule i wygodne kostiumy, które w duecie z kolorystycznie dopasowanym obuwiem Ipanema tworzą harmonijne, kompletne stylizacje. Takie outfity idealnie sprawdzą się na plaży lub nad hotelowym basenem, podczas spacerów po mieście, na wieczornej kolacji i wycieczkach w plener.

Stroje kąpielowe Gatta to połączenie komfortu, nowoczesnych krojów i dopracowanego wzornictwa. Zaprojektowano je tak, aby każda kobieta mogła poczuć się pięknie i swobodnie niezależnie od typu sylwetki. W kolekcji znajdziemy zarówno klasyczne bikini, jak i jednoczęściowe fasony, które pięknie modelują figurę. Ponadto do każdego zestawu przygotowano stylowe pareo, narzutki czy spódnice plażowe. Obuwie Ipanema to z kolei must-have tego sezonu – lekkie, wygodne, wodoodporne i zaprojektowane z myślą o aktywnych kobietach. Sandałki i klapki sprawdzą się zarówno na plaży, przy basenie, podczas długich spacerów po mieście, jak i w podróży. Ich ergonomiczny kształt i elastyczne tworzywo sprawiają, że to idealny wybór na każdą wakacyjną okazję – od leniwego popołudnia po dynamiczne zwiedzanie.

Trendy sezonu? Kolory natury, fuksja i ‘butter yellow’!

W palecie barw dominują trendy sezonu – fuksja dla odważnych, butter yellow dla romantyczek oraz naturalne odcienie, które wpisują się w ponadczasową klasykę. Gatta oferuje kolekcję sukienek, szmizjerek i bielizny idealnie dopasowaną do różnych typów sylwetek, natomiast Ipanema podkreśla te stylizacje wygodnym, stylowym obuwiem, które dopełnia całość. Wniosek? Współpraca Gatta x Ipanema to coś więcej niż moda – to manifest świadomej kobiecości i odważnej estetyki. To ukłon w stronę wszechstronnych, letnich looków, które łączą lekkość i elegancję z codziennym komfortem. A wszystko to z poszanowaniem środowiska i potrzeb współczesnych kobiet.

i Autor: materiały prasowe Gatta i Ipanema

i Autor: materiały prasowe Gatta i Ipanema