Letnie moda outdoorowa! Ma być wygodnie i kolorowo

Gdy temperatura szybuje w górę, wybór odpowiednich materiałów staje się priorytetem. Królują naturalne i oddychające tkaniny takie jak len, bawełna organiczna, wiskoza czy jedwab. Lniane sukienki i koszule to absolutny must-have – nie tylko świetnie wyglądają, ale także zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza, chroniąc przed przegrzaniem. Bawełniane topy i szorty to klasyka lata, idealna na co dzień. Warto również zwrócić uwagę na ubrania z tencelu (lyocellu), który jest przyjazny dla środowiska, miękki w dotyku i doskonale odprowadza wilgoć. Lekkie, zwiewne sukienki maxi czy midi z wiskozy dodadzą elegancji letnim stylizacjom, jednocześnie zapewniając komfort nawet w upalne dni. Pamiętajmy o jasnych kolorach i wzorach – pastele, biel oraz kwiatowe motywy idealnie wpisują się w letni klimat.

Letnie zaskoczenia pogodowe nie są rzadkością, dlatego warto mieć w swojej szafie lekką i praktyczną kurtkę przeciwdeszczową. Nowoczesne kurtki tego typu są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe. Wybierajmy modele wykonane z oddychających materiałów z wodoodporną membraną, które ochronią nas przed deszczem i wiatrem, jednocześnie zapobiegając przegrzaniu. Modne są zarówno klasyczne jednokolorowe kurtki w pastelowych odcieniach lub uniwersalnej czerni czy granacie, jak i te z ciekawymi wzorami czy transparentnymi elementami. Lekka kurtka typu "wiatrówka" sprawdzi się również podczas chłodniejszych wieczorów nad morzem czy w górach. Można ją łatwo złożyć i schować do plecaka czy torebki, by być zawsze przygotowanym na zmianę pogody.

Zanurz się w styl z pełną życia kolekcją Holiday Shop od Regatta. Odkryj stroje plażowe, kąpielowe, dodatki i codzienną odzież zaprojektowaną z myślą o komforcie i swobodnym stylu – wszystko po to, by podkreślić letnie chwile.

Płynnie przechodź z plaży na deptak w luźnych szortach, przewiewnych t-shirtach, casualowych koszulach i kultowych płaszczach zmiennych od Regatta.

Kluczowe produkty to niezastąpione sukienki, para czy wygodne płaszcze.

i Autor: materiały prasowe Regatta

i Autor: materiały prasowe Regatta