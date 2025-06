Oparzenie? Słońce, żelazko, grill... Ten jeden spray działa kompleksowo

AKUTOL SPRAY NA OPARZENIA to produkt o wyjątkowej formule, który działa wszechstronnie – zarówno na oparzenia 1. i 2. stopnia (IIa), jak i oparzenia słoneczne.

To jeden produkt o tak wielu zastosowaniach – dzięki połączeniu 7 kluczowych właściwości, zapewnia kompleksowe działanie pielęgnacyjne i ochronne:

łagodzi ból (działanie przeciwbólowe)

natychmiast chłodzi i przynosi ulgę

nawilża suchą i podrażnioną skórę

działa przeciwzapalnie

przyspiesza gojenie naskórka

chroni przed infekcją (antyseptyczne)

tworzy elastyczny, oddychający film ochronny

Spray działa natychmiastowo – schładza, łagodzi i wspiera proces gojenia. Tworzy cienką warstwę, która jednocześnie chroni i pozwala skórze oddychać. Jego aplikacja jest szybka, wygodna i higieniczna – bez konieczności dotykania uszkodzonego miejsca.

Jak go stosować?

Po oparzeniu oczyść i schładzaj skórę przez około 15 minut pod bieżącą wodą (8–12°C), a następnie spryskaj ją preparatem z odległości 15–20 cm. Powtarzaj aplikację co najmniej 3 razy dziennie. Odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia.

AKUTOL OPATRUNEK W AEROZOLU

To innowacyjna forma „przezroczystego plastra” w sprayu. Doskonały do opatrywania drobnych ran i otarć – szczególnie w miejscach trudnych do zabezpieczenia standardowym plastrem (jak łokcie czy kolana).

Działa jak tarcza ochronna:

zabezpiecza przed zanieczyszczeniami

jest wodoodporny

pozwala skórze swobodnie się poruszać

działa dezynfekująco dzięki zawartości etanolu

odpowiedni dla dzieci od 3 lat i dla diabetyków

AKUTOL SPRAY DO BEZBOLESNEGO USUWANIA PLASTRÓW

Idealne rozwiązanie dla osób o wrażliwej skórze – pozwala usunąć plaster bez bólu i podrażnień. Sprawdza się w przypadku tradycyjnych plastrów, ale też tych przylepnych na bazie kleju akrylowego (np. plastry nikotynowe, EKG, kinesiotaping).

Dlaczego warto go używać?

działa szybko i bezpiecznie – wystarczy 10–15 sekund

nie podrażnia skóry

testowany dermatologicznie

nawet do 200 aplikacji

usuwa opatrunek, pozostawiając skórę czystą i gotową na kolejny

Produkty AKUTOL to nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają codzienną pielęgnację skóry w sytuacjach awaryjnych – skuteczne, bezpieczne i wygodne w użyciu.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

i Autor: materiały prasowe AKUTOL