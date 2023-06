Letnie must have w Twojej kosmetyczce. Te produkty warto znać

SENSUM MARE - ALGODROPS

Potęga natury i osiągnięcia nauki zamknięte w nowej, niespotykanej dotąd formule, którą pokochasz. Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS z wysokim filtrem SPF 50+ to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur.

Innowacyjne składniki, takie jak kompleks ELIX-IRTM oraz SAKADIKIUMTM w połączeniu z fotostabilnymi filtrami organicznymi chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego UVA i UVB, niebieskim światłem, promieniami podczerwonymi i miejskimi zanieczyszczeniami.

Kompleks 5 alg morskich potęguje nawilżający i pielęgnacyjny efekt dla skóry. Witamina E (tokoferol) działa jako silny przeciwutleniacz, chroni skórę przed oznakami starzenia. Woda z lodowca norweskiego zawiera minerały i pierwiastki śladowe oraz stanowi dopełnienie unikalnych składników aktywnych zawartych w emulsji.

BENEFIT COSMETICS - Hubba Brow

Serum Wzmacniające Brwi Hubba Brow od Benefit poprawia gęstość brwi w zaledwie 4 tygodnie*] i zapewnia pełniejsze brwi po 12 tygodniach. Serum jest przetestowane klinicznie, ma łagodną formułę zawierającą skuteczną mieszankę witamin, ekstraktów roślinnych i białka ryżowego, jest odpowiednie dla skóry wrażliwej i zapewnia uczucie komfortu na brwiach.

DRUNK EPEPHANT D-BRONZI SUNSHINE DROPS

Niczym promienie słońca we flakoniku, lecz zupełnie nieszkodliwe. Bogate w kwasy omega olejki z pierwszego tłoczenia z maruli i pestek porzeczek, w połączeniu z witaminą F (kwasy tłuszczowe) błyskawicznie odbudowują delikatną równowagę skóry, wspierając jej zdrową barierę ochronną, podczas gdy skoncentrowana mieszanka chroniących skórę antyoksydantów wspiera jej odporność na zanieczyszczenia i czynniki zewnętrzne. Produkt dodatkowo nadaje skórze muśnięty słońcem wygląd.

Lodówka na kosmetyki FLUFF

Trzymanie kosmetyków w lodówce nie jest nowością, wiele badań wskazuje, że są takie produkty, które w taki sposób lepiej działają na naszą skórę. Zwłaszcza dermokosmetyki i artykuły organiczne lubią niższe temperatury. Również maseczki do twarzy, czy kremy pod oczy wcześniej schłodzone mogą poprawić jakość codziennej pielęgnacji. W lodówce można przechowywać również wszelkiego rodzaju urządzenia na masażu twarzy, jak rollery i płytki GUA SHA. Polska marka Fluff postanowiła pójść o krok dalej i zaproponowała swoim klientom malutkie lodówki dedykowane właśnie do kosmetyków. Takie urządzenie stanowi rewelacyjne uzupełnienie domowej toaletki i gwarantuje, że ulubione produkty będą zawsze pod ręką idealnie schłodzone. FLUFF Cosmetics Fridge to innowacyjna technologia połączona z kobiecym designem. To jednak nie wszystko, co do zasady lodówka kojarzy się z urządzeniem chłodzącym, jednak ta kosmetyczna od marki Fluff może również grzać, co jest niezwykle przydatne w przypadku kosmetyków o twardej konsystencji, które przed użyciem wymagają właśnie rozgrzania. Dodatkowo lodówki od marki Fluff są niezwykle energooszczędnie, małe, a także posiadają możliwość używania zasilania samochodowego oraz sieciowego sprawia.

FOREO LUNA BODY

To masująca szczoteczka do ciała z pulsacjami T-Sonic™ do codziennej, skutecznej, a jednocześnie delikatnej pielęgnacji. To pierwsza w historii szczoteczka do ciała od FOREO. LUNA™ 4 body poprawia wygląd skóry, dzięki delikatnemu działaniu pulsacji T-Sonic™. Po użyciu szczoteczki, nasza skóra jest idealnie przygotowana do wchłonięcia składników odżywczych z kremów lub balsamów. Dodatkowo innowacyjna szczoteczka do mycia ciała od FOREO delikatnie złuszcza martwy naskórek i zapobiega wrastającym włoskom, nie podrażniając skóry. A pulsacje pobudzające mikrokrążenie redukują widoczność cellulitu. Wykonany z ultrahigienicznego silikonu korpus LUNA™ 4 body składa się z miękkich, odpornych na bakterie, silikonowych końcówek. Bardzo szybko wysycha, co zapobiega gromadzeniu się bakterii.

