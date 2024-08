Letnie nawilżenie skóry

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Pielęgnację dostosowujemy do potrzeb skóry, ale też i do pory roku. Wysokie temperatury przyczyniają się do degradacji włókien kolagenu i elastyny, a dodatkowo powodują szybszą utratę wody. Dlatego produkt nawilżający to obok filtrów kosmetyk z kategorii: obowiązkowy. Nawet w przypadku cery tłustej nie można pomijać tego etapu, ponieważ przesuszona skóra zaczyna produkować więcej sebum.

HIDRADERM HYAL Serum liposomoweHIDRADERM HYAL Serum liposomowe jest bogatym źródłem kwasu hialuronowego. Sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu skóry wymagającej intensywnego nawilżania. Zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające, i w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające preparatu jest dodatkowo wzmocnione obecnością witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Pochodne witaminy A stymulują procesy przeciwstarzeniowe w skórze i rozjaśniają przebarwienia. HIDRADERM HYAL Serum polecane jest także w celu regeneracji po zabiegach peelingujących, laserowych, mikrodermabrazji czy z użyciem retinoidów.

HIDRALOE Nawilżający krem do twarzy

Ten krem, to doskonały wybór dla każdej kategorii wiekowej o działaniu nawilżającym i zmiękczającym. Dzięki precyzyjnie dobranym składnikom, takim jak: masło shea, aloes, wyciąg z wąkroty azjatyckiej sprzyja głębokiej regeneracji komórek i pozostawia skórę gładką i dobrze nawilżoną. W upalne dni ukoi skórę po ekspozycji na słońce. A dodatkowo pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, niweluje podrażnienia i ma działanie ujędrniające.

SESPANTHENOL Krem-żelSESPANTHENOL został stworzony specjalnie po to, aby dbać o skórę wrażliwą, reaktywną lub z tendencją do podrażnień. Skład opiera się na pantenolu (witamina B5) w formie wolnej i liposomowej. To idealny kosmetyk do codziennej pielęgnacji (lub w przypadku nasilenia objawów) skóry reaktywnej lub z tendencją do podrażnień. Regeneruje barierę skórną, pomagając naprawić skórę i zmniejszając potrzebę drapania. Nawilża i chroni skórę dzięki swoim właściwościom łagodzącym i regenerującym.

SESPANTHENOL łączy dogłębne działanie liposomów pantenolu (składnika aktywnego, który pozwala na keratynizację skóry oraz humektanta, który dodaje gładkości i elastyczności) oraz unikalne połączenie składników o naturalnych właściwościach antyoksydacyjnych (liposomowy kwas bursztynowy), łagodzących i antymikrobowych (kwas glicyretynowy, siarczan miedzi i Boswellia serrata), regenerujących i nawilżających (chlorek cynku, Aloe vera i kwas traneksamowy)

i Autor: materiały prasowe Sesderma

