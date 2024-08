Znana perfumeria z pierwszą kampanią promujcą jej markę własną

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Koncepcja opierająca się na trendzie z social mediów

Przyciągający uwagę claim kampanii - hashtag #IYKYK, odnosi się do obecnego trendu w mediach społecznościowych, który dotyczy wiedzy dostępnej tylko dla wtajemniczonych. To właśnie oni wiedzą, że DOUGLAS COLLECTION to setki produktów o jakości premium, do których po ich wypróbowaniu będziesz chętnie wracać.

"Dzięki naszej marce DOUGLAS COLLECTION chcemy zdemokratyzować kosmetyki premium. Wierzymy, że piękno jest prawem, a nie przywilejem." - mówi Kasia Mauduit, dyrektorka marketingu w DOUGLAS. „Koncepcja kampanii zrodziła się z analizy zachowań konsumenckich. Klienci, którzy raz spróbowali produktów DOUGLAS COLLECTION i poznali ich najwyższą jakość, chętnie po nie wracają — innymi słowy: If You Know You Know. - Jak znasz, to wiesz”- dodaje.

Makijaż Douglas Collection to aż kilkaset produktów dostępnych wyłącznie w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl. Marka regularnie wprowadza nowe produkty podążając za aktualnymi trendami, aktualizuje formuły zgodnie z najnowszymi osiągnieciami technologii i w duchu zrównoważonego rozwoju.

Indywidualne porady w perfumeriach DOUGLAS

Kampania koncentruje się na bestsellerach makijażowych DOUGLAS COLLECTION i ulubionych produktach klientów, a także na wiedzy eksperckiej konsultantów pracujących w ponad 150 perfumeriach w całym kraju. Wśród wyróżnionych produktów znalazły się bestsellery, takie jak: puder nawilżający Skin Augmenting Hydra Powder i tusz do rzęs Lash Curve, a także nowość Lovely Lip Oil. Wszystkie charakteryzują się wysokiej jakości formułami, wyjątkowymi konsystencjami i spektakularnymi efektami.

Wszystkie perfumerie DOUGLAS oferują bezpłatne, szybkie konsultacje makijażowe DOUGLAS COLLECTION w trakcie trwania kampanii, umożliwiając klientom bezpośrednie zapoznanie się z produktami i ich przetestowanie na własnej skórze.