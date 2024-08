To Twój najlepszy przyjaciel w makijażu. Wygładza i przedłuża trwałość make-upu

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Dobry puder to zdecydowanie Święty Graal w makijażu. Jego historia sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois. Dzisiaj, dobry puder powinien przede wszystkim idealnie wyrównywać wszelkie niedoskonałości na naszej skórze i tworzyć efekt wygładzonej cery. Na rynku dostępnych jest wiele pudrów o różnym działaniu, najczęściej jednak sięga się po te, które potrafią zmatowić skórę i zniwelować wyświecanie się jej w ciągu dnia oraz produkty, które delikatnie rozświetlają. Dobry puder nie powinien się ważyć na skórze, wchodzić w zmarszczki i tworzyć efektu maski. W ostatnich sezonach coraz popularniejsze są pudry sypkie, które dzięki swojej formule są lekkie i nie wyglądają ciężko na twarzy.

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Power Powder - sypki puder utrwalający makijaż

POREfessional Power Powder to sypki puder utrwalający, który utrzymuje makijaż w ryzach na długo i świetnie wygładza pory. Co sprawia, że jest tak skuteczny? Jego jedwabiście miękka i lekka formuła zapewnia gładkie, naturalnie matowe wykończenie i nie pozostawia suchych ani ciastkowatych warstw.

i Autor: materiał prasowy Benefit Cosmetics

SEPHORA COLLECTION Sypki puder utrwalający – Transparentny sypki puder matujący i utrwalający

To prawdziwy strażnik Twojego makijażu. Transparentny puder sypki SEPHORA COLLECTION przedłuża trwałość makijażu do 12 godzin. Puder, przetestowany w warunkach rzeczywistych przez kobiety prowadzące aktywny tryb życia, utrwala kolorowy makijaż i zapobiega jego rozmazywaniu i ścieraniu.

i Autor: materiał prasowy Sephora

MAC Cosmetics Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder

Jeden krok by Twoja skóra wyglądała na nieskazitelną i wygładzoną. MAC Cosmetics Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powde puder utrwalająco – matujący optycznie wygładza wygląd skóry, jest odporny na pot oraz wilgoć. Puder dobrze prezentuje się na zdjęciach, pozostawiając matowe wykończenie makijażu.

i Autor: materiał prasowy MAC