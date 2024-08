Piękne perfumy na jesień. Legendarny zapach, który otula lepiej niż ramiona kochanka. Piżmo i wanilia ogrzeją Twoje zmysły i ukoją nerwy

Idealne perfumy na jesień. Otulają zmysły i długo pachną

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Te jesienne perfumy kosztują mniej niż 70 zł, a jesienią będą bardzo dobrym wyborem. Mowa o wodzie perfumowanej Avon Far Away. To jedna z kultowych kompozycji. Przez wiele lat swojego istnienia zapach ten stał się numer 1 marki i pokochały go kobiety z całego świata. Po raz pierwszy został zaprezentowany w 1994 roku i od tego roku kolejne pokolenia dają się uwieść jego mocy. Avon Far Away to orientalna mieszanka, która przeniesie Cię w wyjątkową podróż. Za jednym psiknięciem zwiedzisz egzotyczne Tahiti i przepełniony magią przypraw Madagaskar. Far Away to zmysłowa kompozycja wanilii, jaśminu oraz frezji. Drzewo sandałowe oraz piżmo sprawiają, że jest to zapach idealny na jesień i zimę. Jest pobudzający, a jednocześnie nie agresywny. Świetnie komponuje się z jesiennymi stylizacjami. To wyjątkowa propozycja dla pewnych siebie kobiet, które nie boją się wyróżniać z tłumy. Avon Far Away za flakon 50 ml kosztuje ok. 63 zł. Wiele osób wskazuje, że jest do delikatniejsza wersja Hypnotic Poison Dior.

- To nie kompocik landrynkowy, albo syrop ciasteczkowo-karmelkowy w stylu dzisiejszych perfumiątek. To dzika zmysłowość w stylu vintyge. Oszałamiające,zaczepne, orientalne - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie notino.pl.

i Autor: materiał prasowy Avon

