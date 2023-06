Letnie wyprzedaże Reserved wyrwą Cię z kapci. Przepiękna sukienka na ciepłe dni za mniej niż 80 zł. Idealnie modeluje sylwetkę i podkreśla naturalne piękno

Wyprzedaże w Reserved. Modna sukienka z promocji będzie hitem tego sezonu

Początek czerwca to czas gdy w wielu sklepach startują sezonowe wyprzedaże. W tym roku zgodnie z przepisami sklepy są zobowiązane do umieszczania informacji o najniższej cenie danego produktu z ostatnich 30 dni. W ten sposób możesz mieć pewność, że promocyjna cena jest faktycznie najniższą w ostatnim czasie. W sklepach Reserved znajdziesz teraz wyjątkowe obniżki cen na moden ubrania. Hitem, jak zawsze o tej porze roku, są kolorowe sukienki. Taka też dostępna jest w promocji Reserved. To bawełniana sukienka w kolorze intensywnej zieleni. To jeden z najmodniejszych odcieni tego sezonu. Pasuje on zarówno blondynkom, jak i szatynkom i brunetkom. Sukienka z wyprzedaży Reserved dostępna jest w cenie 79,99 zł. Posiada ona szerokie ramiączka oraz okrągły dekolt. Dekoracyjne wycięcie na plecach dodaje jej pazura i sprawia, że wyróżnia się z tłumu. Odcinana, rozkloszowana spódnica kojarzy się z modą retro i doskonale maskuje szersze biodra. Tego rodzaju sukienka idealnie sprawdzi się na wesele lub inne większe wyjście. Jest uniwersalna i bardzo wygodna.

i Autor: Materiały prasowe Sukienka Reserved

