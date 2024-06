i Autor: materiał prasowy Levis

Levi's® i McLaren Racing świętują dziedzictwo i innowację w pierwszej wspólnej kolekcji

Od momentu stworzenia pierwszych jeansów 501®, powszechnie uznawanych za pierwszą parę jeansów na świecie, marka Levi’s® nieustannie wprowadza innowacje do swoich klasycznych modeli, pozostając jednocześnie wierną swojej tradycji. Podobnie McLaren Racing, znany z eleganckich i nowatorskich samochodów wyścigowych, nigdy nie zapomina o swoim bogatym dziedzictwie. Nic więc dziwnego, że te dwie ikony połączyły swoje siły aby stworzyć pierwszą wspólną kolekcję, która przedstawia to, co najlepsze, zarówno jeśli chodzi o dziedzictwo jak i innowację.