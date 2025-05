Levi’s® x sacai – nowa odsłona klasyki

Kultowe kosmetyki dostępne w warszawskiej galerii. To pierwszy projekt tego typu

Damska linia to trzy wyraziste projekty. Kurtka Levi’s® x sacai Denim Jacket łączy elementy kultowych modeli Levi’s® – z przodu detale inspirowane fasonami Type II i III, z tyłu odniesienie do archiwalnego modelu Type I z klasycznym paskiem do regulacji. Ma lekko rozszerzany, pudełkowy krój, a wnętrze dopracowane jest w najmniejszym detalu – lamowane szwy i konstrukcyjne kliny zapewniają formę i trwałość. W kolekcji znalazła się również kurtka Denim x Matelassé Twill Jacket, uszyta z autorskiego materiału sacai, z widocznym denimowym wykończeniem od środka, oraz kombinezon z gorsetową górą, cienkimi ramiączkami i szerokimi nogawkami. Lekkie panele z denimu i detale 5-pocket nadają mu nowoczesny, wyrazisty character.

Projekty męskie utrzymane są w podobnym duchu, ale w bardziej uproszczonej formie. Levi’s® x sacai Denim Jacket to klasyka w odświeżonym wydaniu – minimalistyczny krój i charakterystyczne złote guziki sunspot, inspirowane archiwalnymi projektami Levi’s®. W kolekcji znalazła się także dwustronna kurtka Denim x Matelassé Twill Reversible Blouson – z jednej strony czysta forma, z drugiej denimowe wnętrze z widocznym wykończeniem typu selvedge przy zapięciu, filcem pod kołnierzem i guzikami sygnowanymi przez sacai. Model dostępny jest w wersji indigo x black oraz blue x khaki nylon, z dodatkowymi kieszeniami na rękawach i specjalnymi suwakami. Po odwróceniu konstrukcja nawiązuje do kurtki Type II – z plisami, kieszeniami na piersi i ściągaczami sacai.

Wśród modeli unisex znalazły się ultraszerokie Levi’s® x sacai Denim Pants – z obniżonym stanem i aż siedmioma kieszeniami. Do kompletu dołączono dwustronny pasek z brandingiem sacai i Levi’s® – denim po jednej stronie, grosgrain po drugiej.

“Praca z zespołem projektowym Levi’s® i z ich kultowymi projektami była dla mnie prawdziwą przyjemnością “– mówi Chitose Abe, dyrektorka kreatywna sacai.

“Nasza druga współpraca z sacai pokazuje, jak wiele można jeszcze powiedzieć o Levi’s® – mówi Leo Gamboa, Senior Director of Collaborations Design w Levi’s®. – Dzięki wyjątkowemu spojrzeniu sacai reinterpretujemy nasze najbardziej ikoniczne projekty, przesuwając granice kreatywności, a jednocześnie pozostając wierni temu, co definiuje Levi’s® od zawsze”

Kampania towarzysząca kolekcji czerpie inspirację z ikonicznego ducha Jamesa Deana – jego ciekawości, autentyczności, wolności i niewinnej naiwności. W rolach głównych: aktorka Chase Sui Wonders i model Chandler Frye. Zdjęcia: Craig McDean, stylizacje: Karl Templer. W efekcie powstał materiał, który dobrze oddaje charakter obu marek – szczery, stylowy, z wyraźnym punktem widzenia.

Kolekcja Levi’s® x sacai zadebiutuje 26 maja w ramach ekskluzywnego pop-upu w Selfridges, a dzień później – 27 maja – pojawi się w Landmark Hong Kong. Od 28 maja będzie natomiast dostępna na stronie Levi.com, w aplikacji Levi’s®, w wybranych flagowych sklepach marki oraz w wybranych butikach sacai.

