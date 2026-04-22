Lolavie – marka Jennifer Aniston już w Polsce! Przełomowa pielęgnacja włosów na wyłączność w Douglas

Siła natury, precyzja nauki

LolaVie powstała z bardzo osobistej potrzeby stworzenia pielęgnacji, która łączy czysty skład z realną skutecznością. „Tworząc markę do pielęgnacji włosów, wiedziałam, że nie mogę pozwolić sobie na kompromisy” – podkreśla Jennifer Aniston. – „Każda formuła LolaVie opiera się na tym, co dla mnie kluczowe: wegańskie, naturalne kompozycje, bez toksyn i zbędnych dodatków, bez uproszczeń w procesie tworzenia. Liczy się wyłącznie skuteczność i transparentność składu.”

Sercem każdej receptury jest autorska technologia B-Pro3™ Bond Technology — zaawansowany kompleks wspierający odbudowę osłabionych wiązań keratynowych we włosach, naruszonych m.in. przez stylizację termiczną czy zabiegi koloryzacyjne. Innowacyjna technologia działa wielopoziomowo, wzmacniając strukturę włosa i tworząc wokół niego ochronną tarczę, która pomaga przywrócić elastyczność, odporność i naturalny połysk.

Testy laboratoryjne wykazują widoczną poprawę kondycji włosów już po pierwszych zastosowaniach — zwiększoną wytrzymałość, lepszą sprężystość oraz wygładzenie powierzchni włókna przy regularnym stosowaniu.

Kolekcja LolaVie – kompleksowa pielęgnacja bez kompromisów

Formuły LolaVie są wegańskie, cruelty-free oraz wolne od silikonów, siarczanów, parabenów i ftalanów. To nowoczesne podejście do pielęgnacji włosów, w którym czysty skład idzie w parze z wysoką skutecznością.

W portfolio marki znajdziemy m.in.:

Restorative Shampoo i Restorative Conditioner – odbudowujący duet, który delikatnie oczyszcza, wzmacnia osłabione włókno i pomaga zminimalizować łamliwość, pozostawiając włosy wyraźnie mocniejsze i bardziej sprężyste.

Peptide Plumping Volume Shampoo & Conditioner – linia stworzona z myślą o włosach cienkich i pozbawionych objętości, oparta na klinicznie testowanych peptydach, zapewniająca długotrwałe uniesienie i optyczne zagęszczenie od nasady.

Exfoliate & Detox Scalp Shampoo – peelingujący szampon 2w1 z aktywnym węglem i delikatnymi kwasami AHA, który usuwa nadmiar sebum i zanieczyszczenia, przywracając skórze głowy równowagę, a włosom lekkość.

Intensive Repair Treatment – tygodniowa intensywna kuracja regenerująca, która przywraca miękkość i elastyczność włosom osłabionym stylizacją i koloryzacją.

Let There Be Hair Scalp Serum – lekkie serum do skóry głowy z peptydami i fito-retinolem, wspierające gęstość i poprawę kondycji włosów już w ciągu 90 dni regularnego stosowania.

Glossing Detangler – wielokrotnie nagradzany (aż 14 razy) bestseller i prawdziwy multitasker. Łączy w sobie funkcję odżywki bez spłukiwania, ochrony termicznej, wygładzenia i nawilżenia, jednocześnie redukując puszenie i dodając włosom intensywnego połysku.

Perfecting Leave-In – wielozadaniowa odżywka bez spłukiwania, która łączy technologię wzmacniania struktury włosa z intensywnym, długotrwałym nawilżeniem. Wygładza powierzchnię włókna, poprawia jego odporność i ułatwia stylizację, pozostawiając efekt naturalnej miękkości i kontroli.

Lightweight Hair Oil – ultralekki olejek z kompleksem siedmiu roślinnych olejów, który zapewnia lustrzany połysk i jedwabistą gładkość bez efektu obciążenia. Idealny dla osób, które oczekują efektu „glass hair” bez kompromisu w objętości. [

Sculpting Paste – profesjonalna pasta stylizująca o elastycznym utrwaleniu, która pozwala budować teksturę i kontrolować puszenie bez efektu sztywności. Nadaje fryzurze swobodny, dopracowany charakter w stylu model-off-duty — naturalny, ale świadomie wystylizowany.

Peptide Plumping Volume Spray – lekki spray zwiększający objętość, który unosi włosy u nasady i zapewnia długotrwały efekt pełniejszej fryzury bez uczucia sztywności czy nadbudowy produktu.

Powder Perfect Dry Shampoo – suchy szampon w nieaerozolowej, bezpudrowej formule, wolny od talku. Precyzyjna aplikacja pozwala kontrolować ilość produktu, dzięki czemu włosy drugiego dnia wyglądają wciąż świeżo, lekko i naturalnie.

LolaVie to nie tylko produkty. To dopracowana filozofia pielęgnacji włosów — świadoma, skuteczna i estetycznie spójna z codziennym rytmem współczesnej kobiety. To marka, która redefiniuje standard haircare, stawiając na jakość bez kompromisów.