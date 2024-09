Lollipop, Cherry Milkshake oraz Cotton Candy – pielęgnacja ust w słodkim stylu od FaceBoom!

To najpiękniejsze perfumy na jesień! Ten zapach zniewala zmysły i pobudza ochotę na romans. Soczysty, całuśny i uzależniający

Nowe balsamy Nutri Lip Balm to propozycja dla fanek silnie nawilżonych i odżywionych ust z efektem glossy. Wegańskie formuły balsamów zawierają PINK SUGER COMPLEX unikalne połączenie ksylitolu, sorbitolu, betainy cukrowej, Aquaxylu i witaminy B12, zapewniające delikatnej skórze ust głębokie nawilżenie, regenerację oraz odnowę i wzmocnienie płaszcza hydrolipidowego. W składach znajdziemy także peptydy, sok z wiśni, ekstrakt z wiśni oraz ekstrakt z wanilii i sok z kokosa, które sprawiają, że usta stają się miękkie, gładkie i bardziej jędrne. To jednak nie wszystko! Formuły Nutri Lip Balm zapewniają ustom delikatną koloryzację i sprawiają, że stają się one pełniejsze. Zaletą balsamów jest także jedwabista, delikatnie kremowa konsystencja, która łatwo się rozprowadza na skórze ust, dając efekt lśniącej tafli! Inspirowane smakowitymi deserami balsamy wyróżnia także cukierkowa barwa oraz słodkie nuty zapachowe – truskawek, wiśni lub waty cukrowej.

Serię Nutri Lip Balm tworzą:

Regenerujący balsam do ust z ekstraktem z wanilii COTTON CANDY

W wegańskiej formule znajdziemy:

PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,

peptydy - wspomagają jej naturalne procesy regeneracyjne, wygładzają i ujędrniają,

ekstrakt z wanilii i sok z kokosa - wspomagając naturalne procesy regeneracyjne i przyspieszając odnowę naskórka.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

Nawilżający balsam do ust z ektraktem z wiśni CHERRY MILKSHAKE

W składzie znajdziemy:

PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,

peptydy - wspierają naturalne procesy regeneracji skóry, wygładzają i ujędrniają,

ekstrakt z wiśni - po aplikacji tworzy na ustach satynowy film, który sprawia, że wyglądają na bardziej odżywione, zdrowsze i optycznie pełniejsze.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

Odżywczy balsam do ust z sokiem z truskawki LOLLIPOP

Wegańska formuła zawiera:

PINK SUGAR COMPLEX – silnie nawilża, regeneruje i wzmacnia warstwę hydro-lipidową,

peptydy – wygładzają, ujędrniają oraz wspomagają regenerację skóry, stymulując jej naturalne procesy odbudowy,

sok z truskawki - po nałożeniu zapewnia ustom satynowy film, który sprawia, że są one wizualnie pełniejsze, lepiej odżywione i zdrowsze.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom